Λιονέλ Μέσι: Απλώθηκε τεράστια σημαία προς τιμήν του στο Ροζάριο, δείτε βίντεο
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Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μπενίν

Λιονέλ Μέσι: Απλώθηκε τεράστια σημαία προς τιμήν του στο Ροζάριο, δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς... Last Dance κινείται ολόκληρη η Αργεντινή, με μια τεράστια φανέλα με το «1» στην πλάτη να ξετυλίγεται στο Ροζάριο προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι

Λιονέλ Μέσι: Απλώθηκε τεράστια σημαία προς τιμήν του στο Ροζάριο, δείτε βίντεο
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/8) θα ντυθεί για τελευταία φορά με τα χρώματα της Αλμπισελέστε για το φιλικό ματς απέναντι στο Μπενίν.

Ο αγώνας έχει γίνει sold out με 85.000 πιστούς να αναμένονται στο «Μονουμεντάλ», όμως το Μπουένος Άιρες δεν είναι η μοναδική πόλη στην οποία επικρατεί παράνοια για το μεγάλο φινάλε του θρύλου της Μπαρτσελόνα και της Αλμπισελέστε.

Μια μέρα πριν από τον μεγάλο αγώνα άλλωστε, η πόλη του Ροζάριο - ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέσι - ξεδίπλωσε μια τεράστια σημαία με το «10» στην πλάτη προς τιμήν του.

Πάνω της μάλιστα αναγράφεται κι ένα μήνυμα σεβασμού από τον κόσμο προς τον Αργεντινό θρύλο.

«Σε ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Μας έδωσες τα πάντα. Μας έκανες να πιστέψουμε ξανά, να ονειρευτούμε το αδύνατο και μας χάρισες αξέχαστες στιγμές που θα μας μείνουν για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι να σε αφήσουμε να φύγεις, αλλά θα σε ακολουθήσουμε όπου κι αν πας» τονίζεται.

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