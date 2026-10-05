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Golden Boy Award: Κωστούλας και Καρέτσας ανάμεσα στους 25 υποψήφιους
Golden Boy Award: Κωστούλας και Καρέτσας ανάμεσα στους 25 υποψήφιους
Οι δύο Έλληνες διεθνείς βρίσκονται ανάμεσα στους 25 υποψήφιους για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy
Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου συνεχίζει να κερδίζει χώρο και αναγνώριση στο ευρωπαϊκό στερέωμα, με δύο νεαρούς διεθνείς να βρίσκονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα της ηπείρου.
Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές παρουσίες με τις ομάδες τους, αλλά και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
Οι εμφανίσεις των δύο Ελλήνων άσων δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 25 υποψηφίων για το βραβείο Golden Boy, το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της Ευρώπης.
Η σχετική λίστα δημοσιοποιήθηκε από την Tuttosport, με τον περσινό τίτλο να έχει καταλήξει στον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν.
Η παρουσία των Κωστούλα και Καρέτσα στην τελική 25άδα αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιβεβαίωση για το επίπεδο των δύο νεαρών ποδοσφαιριστών και παράλληλα αναδεικνύει τη δυναμική που αποκτά η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά οι 25 υποψήφιοι για το Golden Boy Award 2026:
Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο, Μάντσεστερ Σίτι)
Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)
Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού, Ρεάλ Μαδρίτης)
Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία, Μπράιτον)
Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές παρουσίες με τις ομάδες τους, αλλά και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The 25 FINALISTS for the 2026 Golden Boy award! 💎🌟 🇪🇸 Pau Cubarsí 🇲🇦 Ayyoub Bouaddi 🇫🇷 Warren Zaïre-Emery 🇨🇮 Yan Diomande 🇭🇷 Luka Vušković 🇩🇰 Victor Froholdt 🏴 Myles Lewis-Skelly 🇧🇷 Rayan 🇳🇱 Jorrel Hato 🇩🇪 Lennart Karl 🇧🇷 Estêvão 🇧🇷 Endrick 🇫🇷 Junior Kroupi 🇦🇷 Gianluca Prestianni 🇬🇷 Konstantinos Karetsas 🇩🇪 Saïd El Mala 🇪🇸 Jon Martín 🇪🇸 Marc Bernal 🇧🇦 Kerim Alajbegović 🇩🇪 Finn Jeltsch 🇬🇷 Charalampos Kostoulas 🇫🇷 Joane Gadou 🇦🇷 Franco Mastantuono 🇵🇹 Rodrigo Mora 🇪🇸 Xavi Espart— Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 5, 2026
Οι εμφανίσεις των δύο Ελλήνων άσων δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 25 υποψηφίων για το βραβείο Golden Boy, το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της Ευρώπης.
Η σχετική λίστα δημοσιοποιήθηκε από την Tuttosport, με τον περσινό τίτλο να έχει καταλήξει στον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν.
Η παρουσία των Κωστούλα και Καρέτσα στην τελική 25άδα αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιβεβαίωση για το επίπεδο των δύο νεαρών ποδοσφαιριστών και παράλληλα αναδεικνύει τη δυναμική που αποκτά η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά οι 25 υποψήφιοι για το Golden Boy Award 2026:
Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο, Μάντσεστερ Σίτι)
Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)
Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού, Ρεάλ Μαδρίτης)
Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία, Μπράιτον)
Βίκτορ Φρόχολντ (Δανία, Πόρτο)
Μάιλς Λουίς-Σκέλι (Αγγλία, Άρσεναλ)
Ραγιάν (Βραζιλία, Μπόρνμουθ)
Τζόρελ Χάτο (Ολλανδία, Τσέλσι)
Λέναρντ Καρλ (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου)
Εστεβάο (Βραζιλία, Τσέλσι)
Έντρικ (Βραζιλία, Λυών)
Τζούνιορ Κρούπι (Γαλλία, Μπόρνμουθ)
Τζιανλούκα Πρεστιάνι (Αργεντινή, Μπενφίκα)
Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα, Ντόρτμουντ)
Σαΐντ Ελ Μάλα (Γερμανία, Κολωνία)
Τζον Μαρτίν (Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ)
Μαρκ Μπερνάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία, Γιουβέντους)
Φιν Γελτς (Γερμανία, Στουτγκάρδη)
Χαράλαμπος Κωστούλας (Ελλάδα, Μπράιτον)
Ζοάν Γκαντού (Γαλλία, Λειψία)
Φράνκο Μασταντουόνο (Αργεντινή, Φιορεντίνα)
Ροντρίγκο Μόρα (Πορτογαλία, Ρόμα)
Τσάβι Έσπαρτ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Μάιλς Λουίς-Σκέλι (Αγγλία, Άρσεναλ)
Ραγιάν (Βραζιλία, Μπόρνμουθ)
Τζόρελ Χάτο (Ολλανδία, Τσέλσι)
Λέναρντ Καρλ (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου)
Εστεβάο (Βραζιλία, Τσέλσι)
Έντρικ (Βραζιλία, Λυών)
Τζούνιορ Κρούπι (Γαλλία, Μπόρνμουθ)
Τζιανλούκα Πρεστιάνι (Αργεντινή, Μπενφίκα)
Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα, Ντόρτμουντ)
Σαΐντ Ελ Μάλα (Γερμανία, Κολωνία)
Τζον Μαρτίν (Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ)
Μαρκ Μπερνάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία, Γιουβέντους)
Φιν Γελτς (Γερμανία, Στουτγκάρδη)
Χαράλαμπος Κωστούλας (Ελλάδα, Μπράιτον)
Ζοάν Γκαντού (Γαλλία, Λειψία)
Φράνκο Μασταντουόνο (Αργεντινή, Φιορεντίνα)
Ροντρίγκο Μόρα (Πορτογαλία, Ρόμα)
Τσάβι Έσπαρτ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
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