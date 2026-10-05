Golden Boy Award: Κωστούλας και Καρέτσας ανάμεσα στους 25 υποψήφιους
SPORTS
Μπάμπης Κωστούλας Κωνσταντίνος Καρέτσας Golden Boy υποψήφιοι

Golden Boy Award: Κωστούλας και Καρέτσας ανάμεσα στους 25 υποψήφιους

Οι δύο Έλληνες διεθνείς βρίσκονται ανάμεσα στους 25 υποψήφιους για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy

Golden Boy Award: Κωστούλας και Καρέτσας ανάμεσα στους 25 υποψήφιους
Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου συνεχίζει να κερδίζει χώρο και αναγνώριση στο ευρωπαϊκό στερέωμα, με δύο νεαρούς διεθνείς να βρίσκονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα της ηπείρου.

Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές παρουσίες με τις ομάδες τους, αλλά και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.



Οι εμφανίσεις των δύο Ελλήνων άσων δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 25 υποψηφίων για το βραβείο Golden Boy, το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της Ευρώπης.

Η σχετική λίστα δημοσιοποιήθηκε από την Tuttosport, με τον περσινό τίτλο να έχει καταλήξει στον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η παρουσία των Κωστούλα και Καρέτσα στην τελική 25άδα αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιβεβαίωση για το επίπεδο των δύο νεαρών ποδοσφαιριστών και παράλληλα αναδεικνύει τη δυναμική που αποκτά η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι 25 υποψήφιοι για το Golden Boy Award 2026:
Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Κλείσιμο
Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο, Μάντσεστερ Σίτι)
Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)
Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού, Ρεάλ Μαδρίτης)
Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία, Μπράιτον)
Βίκτορ Φρόχολντ (Δανία, Πόρτο)
Μάιλς Λουίς-Σκέλι (Αγγλία, Άρσεναλ)
Ραγιάν (Βραζιλία, Μπόρνμουθ)
Τζόρελ Χάτο (Ολλανδία, Τσέλσι)
Λέναρντ Καρλ (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου)
Εστεβάο (Βραζιλία, Τσέλσι)
Έντρικ (Βραζιλία, Λυών)
Τζούνιορ Κρούπι (Γαλλία, Μπόρνμουθ)
Τζιανλούκα Πρεστιάνι (Αργεντινή, Μπενφίκα)
Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα, Ντόρτμουντ)
Σαΐντ Ελ Μάλα (Γερμανία, Κολωνία)
Τζον Μαρτίν (Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ)
Μαρκ Μπερνάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία, Γιουβέντους)
Φιν Γελτς (Γερμανία, Στουτγκάρδη)
Χαράλαμπος Κωστούλας (Ελλάδα, Μπράιτον)
Ζοάν Γκαντού (Γαλλία, Λειψία)
Φράνκο Μασταντουόνο (Αργεντινή, Φιορεντίνα)
Ροντρίγκο Μόρα (Πορτογαλία, Ρόμα)
Τσάβι Έσπαρτ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης