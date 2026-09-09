Κωνσταντίνος Καρέτσας: Πρόβλημα αφυδάτωσης έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο άσος της Ντόρτμουντ
Κωνσταντίνος Καρέτσας: Πρόβλημα αφυδάτωσης έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο άσος της Ντόρτμουντ
Ο 18χρονος άσος που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ παραμένει στο νοσοκομείο
Στο 22ο λεπτό του αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, το κατάμεστο (από 81.000 φιλάθλους) Signal Iduna Park πάγωσε βλέποντας τον Κώστα Καρέτσα να κάθεται στο χορτάρι και λίγα λεπτά αργότερα να αποχωρεί πάνω σε φορείο...
Το σοκ ήταν τεράστιο για τους οπαδούς της Μπορούσια και τους διοικούντες την ομάδα της Βεστφαλίας, η οποία λίγο πριν τα μεσάνυχτα εξέδωσε μια πρώτη ενημέρωση αναφέροντας ότι η αδιαθεσία που αισθάνθηκε οφείλονταν σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό, τονίζοντας πάντως ότι ο Κωνσταντίνος δεδομένων των συνθηκών είναι σε καλή κατάσταση.
Ο Έλληνας άσος ποιυ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρέμεινε εκεί και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί...
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, οι γιατροί που τον παρακολουθούν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο αίτιο ήταν η αφυδάτωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί σωστά το αίμα του και να δημιουργηθεί αυτή η δυσφορία που τον οδήγησε στο να γίνει αλλαγή.
Ο Καρέτσας σήμερα θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις, αλλά από το περιβάλλον του προκύπτει ότι είναι πολύ καλύτερα και αν τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά δεν αποκλείεται να πάρει εξιτήριο και από κει πέρα θα ξεκαθαρίσει και το πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπορούσια.
Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις 20 Σεπτεμβρίου υπάρχει το παράθυρο των Εθνικών ομάδων με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στις 20 και 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία, ενώ ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10) οπότε λογικό είναι και στις τάξεις της Εθνικής να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.
Το σοκ ήταν τεράστιο για τους οπαδούς της Μπορούσια και τους διοικούντες την ομάδα της Βεστφαλίας, η οποία λίγο πριν τα μεσάνυχτα εξέδωσε μια πρώτη ενημέρωση αναφέροντας ότι η αδιαθεσία που αισθάνθηκε οφείλονταν σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό, τονίζοντας πάντως ότι ο Κωνσταντίνος δεδομένων των συνθηκών είναι σε καλή κατάσταση.
Ο Έλληνας άσος ποιυ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρέμεινε εκεί και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί...
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, οι γιατροί που τον παρακολουθούν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο αίτιο ήταν η αφυδάτωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί σωστά το αίμα του και να δημιουργηθεί αυτή η δυσφορία που τον οδήγησε στο να γίνει αλλαγή.
Ο Καρέτσας σήμερα θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις, αλλά από το περιβάλλον του προκύπτει ότι είναι πολύ καλύτερα και αν τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά δεν αποκλείεται να πάρει εξιτήριο και από κει πέρα θα ξεκαθαρίσει και το πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπορούσια.
Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις 20 Σεπτεμβρίου υπάρχει το παράθυρο των Εθνικών ομάδων με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στις 20 και 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία, ενώ ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10) οπότε λογικό είναι και στις τάξεις της Εθνικής να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.
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