Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ιστορικός θρίαμβος για τη Μπαρτσελόνα: Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών συνέτριψε με 7-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Ιστορικός θρίαμβος για τη Μπαρτσελόνα: Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών συνέτριψε με 7-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Μπαρτσελόνα διέσυρε με 7-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης για το πρωτάθλημα Ισπανίας - Κορυφαία της αναμέτρησης η Πίνα με τέσσερα γκολ
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το εντυπωσιακό 7-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου, σε ένα παιχνίδι όπου η Κλαούντια Πίνα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια, σημειώνοντας τέσσερα γκολ.
Οι «μπλαουγκράνα» πρόσθεσαν ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους και διατήρησαν το απόλυτο των νικών, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφορά τους στο πρωτάθλημα στους πέντε βαθμούς. Όσο για την παράδοση στα Clásicos, αυτή πλέον έχει διαμορφωθεί στο εντυπωσιακό 25-1 υπέρ της Μπαρτσελόνα.
Από το πρώτο κιόλας λεπτό, η Μπαρτσελόνα επέβαλε τον ρυθμό της και περιόρισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο δικό της μισό. Με ασφυκτική πίεση ψηλά, κυκλοφορία της μπάλας και εξαιρετική ανάπτυξη, οι γηπεδούχες έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους.
VICTÒRIA HISTÒRICA. https://t.co/geTRxVbyMb— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) October 4, 2026
Το πρώτο γκολ ήρθε μόλις 227 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα. Η Πίνα πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, κινήθηκε προς τα μέσα εκμεταλλευόμενη την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και με αριστερό σουτ νίκησε τη Φρόμς για το 1-0.
Η προσπάθεια της Ρεάλ να αντιδράσει δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η Σρέντερ και η Καϊσέδο, δεν κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, την ώρα που η Μπαρτσελόνα κυριαρχούσε τόσο στην κατοχή όσο και στις αντεπιθέσεις.
⭐️ Claudia Pina completa el póker de goles en la primera parte ante el Real Madrid https://t.co/4eJvwhIV9N— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 4, 2026
Από μία τέτοια φάση προέκυψε και το δεύτερο γκολ. Η Πίνα εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά την πρώτη προσπάθεια της Πάγιορ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας της.
Λίγο αργότερα ήρθε και το προσωπικό χατ-τρικ της Πίνα. Η Ισπανίδα συνεργάστηκε άψογα με την Γκουιχάρο, έκανε το ένα-δύο και με δυνατό δεξί σουτ νίκησε ξανά τη Φρόμς.
Η Μπαρτσελόνα δεν έδειχνε διάθεση να σταματήσει. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, η Γκράχαμ συνεργάστηκε με την Πάγιορ, πέρασε τη Λακράρ και με εξαιρετικό τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.
🔵🔴 El sexto del Barça lo ha marcado Pajor https://t.co/741Policn0— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 4, 2026
Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, η Πίνα βρήκε για τέταρτη φορά δίχτυα. Με νέα συνεργασία με την Πάγιορ, απέφυγε τις αντίπαλες αμυντικούς και με εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το 5-0.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο. Μία εξαιρετική μακρινή πάσα της Γκουιχάρο έβγαλε την Γκράχαμ απέναντι από την εστία και εκείνη, αντί να τελειώσει τη φάση, έδωσε την ασίστ στην Πάγιορ, η οποία πέτυχε το έκτο γκολ της Μπαρτσελόνα.
Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και το τελικό χτύπημα ήρθε από τη Σέρτενλαϊμπ. Η νεαρή παίκτρια της Μπαρτσελόνα εξαπέλυσε ένα δυνατό δεξί σουτ από το όριο της περιοχής, αιφνιδιάζοντας τη Φρόμς και διαμορφώνοντας το τελικό 7-0.
Η Ρεάλ προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της με διαδοχικές αλλαγές στον χώρο του κέντρου, όμως καμία από τις κινήσεις του τεχνικού επιτελείου δεν ήταν αρκετή για να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων.
⚽️🔵🔴 El tremendo golazo de Sydney https://t.co/RZtFxrcu6E— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 4, 2026
Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και το τελικό χτύπημα ήρθε από τη Σέρτενλαϊμπ. Η νεαρή παίκτρια της Μπαρτσελόνα εξαπέλυσε ένα δυνατό δεξί σουτ από το όριο της περιοχής, αιφνιδιάζοντας τη Φρόμς και διαμορφώνοντας το τελικό 7-0.
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