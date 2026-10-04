Ιστορικός θρίαμβος για τη Μπαρτσελόνα: Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών συνέτριψε με 7-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο

⚽️🔵🔴 El tremendo golazo de Sydney https://t.co/RZtFxrcu6E — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 4, 2026

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρώτο. Μία εξαιρετική μακρινή πάσα της Γκουιχάρο έβγαλε την Γκράχαμ απέναντι από την εστία και εκείνη, αντί να τελειώσει τη φάση, έδωσε την ασίστ στην Πάγιορ, η οποία πέτυχε το έκτο γκολ της Μπαρτσελόνα.Η Ρεάλ προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της με διαδοχικές αλλαγές στον χώρο του κέντρου, όμως καμία από τις κινήσεις του τεχνικού επιτελείου δεν ήταν αρκετή για να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων.Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και το τελικό χτύπημα ήρθε από τη Σέρτενλαϊμπ. Η νεαρή παίκτρια της Μπαρτσελόνα εξαπέλυσε ένα δυνατό δεξί σουτ από το όριο της περιοχής, αιφνιδιάζοντας τη Φρόμς και διαμορφώνοντας το τελικό 7-0.