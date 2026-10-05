Γιοβάνοβιτς μετά το 0-0 με τη Γερμανία: «Χρυσάφι αυτή η ισοπαλία»
Γιοβάνοβιτς μετά το 0-0 με τη Γερμανία: «Χρυσάφι αυτή η ισοπαλία»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στην αυτοθυσία των παικτών, τη σημασία του βαθμού και την ατμόσφαιρα στην Τούμπα
Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής και κυρίως από τη βαθμολογική σημασία του 0-0 με τη Γερμανία εμφανίστηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, χαρακτηρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας «χρυσάφι». Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη μαχητικότητα και την αυτοθυσία των παικτών του, αλλά και στην προσπάθεια που κατέβαλαν μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα τεσσάρων αγώνων.
Η Εθνική Ελλάδας άντεξε στην πίεση της Γερμανίας στην Τούμπα, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατά ανέπαφη την εστία του και τη «γαλανόλευκη» να παίρνει έναν ακόμη σημαντικό βαθμό στο Nations League.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία του αποτελέσματος και στη συνολική συγκομιδή της Εθνικής.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία. Δώσαμε 4 παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες. Έχουμε 8 βαθμούς και καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός ο αυτός ο βαθμός, μετά και τη νίκη μας στη Γερμανία», ανέφερε αρχικά ο Γιοβάνοβιτς.
Για το τι είπε στο ημίχρονο στους παίκτες για να αλλάξει την εικόνα της Εθνικής: «Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε με πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Η Γερμανια και η Ολλανδία, αλλά και η Σερβία, είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Και στα δύο ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά είχαμε να κάνουμε με ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, με άψογη τεχνική κατάρτηση, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σπουδαίας ομάδας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνουμε παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές για να γίνουμε απειλητικοί. Βασικό ότι είμασταν ψύχραιμοι, μαχητικοί, και ξέραμε πόση σημασία είχε το ματς. Μας βοήθησαν και οι αλλαγές, περισσότερο από όλα ήταν η αυτοθυσία των παικτών.
«Ήταν εξαντλητικά τα 4 ματς, κάποια παιδιά έπαιξαν σε όλα, χάσαμε και κάποια παιδιά στην πορειά. Εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.
Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη για την υποδοχή που είχαμε εδώ και την ομάδα του ΠΑΟΚ που έκανε την παραμονή μας εδώ πολύ όμορφη. Η Θεσσαλονίκη ζούσε για αυτά τα ματς και το απέδειξε με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη εβδομάδα».
Η Εθνική Ελλάδας άντεξε στην πίεση της Γερμανίας στην Τούμπα, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατά ανέπαφη την εστία του και τη «γαλανόλευκη» να παίρνει έναν ακόμη σημαντικό βαθμό στο Nations League.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία του αποτελέσματος και στη συνολική συγκομιδή της Εθνικής.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία. Δώσαμε 4 παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες. Έχουμε 8 βαθμούς και καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός ο αυτός ο βαθμός, μετά και τη νίκη μας στη Γερμανία», ανέφερε αρχικά ο Γιοβάνοβιτς.
Για το τι είπε στο ημίχρονο στους παίκτες για να αλλάξει την εικόνα της Εθνικής: «Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε με πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Η Γερμανια και η Ολλανδία, αλλά και η Σερβία, είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Και στα δύο ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά είχαμε να κάνουμε με ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, με άψογη τεχνική κατάρτηση, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σπουδαίας ομάδας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνουμε παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές για να γίνουμε απειλητικοί. Βασικό ότι είμασταν ψύχραιμοι, μαχητικοί, και ξέραμε πόση σημασία είχε το ματς. Μας βοήθησαν και οι αλλαγές, περισσότερο από όλα ήταν η αυτοθυσία των παικτών.
«Ήταν εξαντλητικά τα 4 ματς, κάποια παιδιά έπαιξαν σε όλα, χάσαμε και κάποια παιδιά στην πορειά. Εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.
Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη για την υποδοχή που είχαμε εδώ και την ομάδα του ΠΑΟΚ που έκανε την παραμονή μας εδώ πολύ όμορφη. Η Θεσσαλονίκη ζούσε για αυτά τα ματς και το απέδειξε με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη εβδομάδα».
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