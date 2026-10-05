Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ανδρούτσος: Αυτή η ψυχή και αυτά τα παιδιά είναι ελίτ
Ανδρούτσος: Αυτή η ψυχή και αυτά τα παιδιά είναι ελίτ
Ο Θανάσης Ανδρούτσος μίλησε για το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία τονίζοντας πως αυτή η Εθνική ανήκει στην ελίτ κατηγορία
Ο Θανάσης Ανδρούτσος έπαιξε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία και από τη στιγμή που πέρασε στο γήπεδο βοήθησε να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Ο χαφ του ΟΦΗ στις δηλώσεις μετά το ματς τόνισε πως αυτή η Εθνική είναι για την ελίτ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος:
Όποτε παίζω θα κοιτάω να δίνω το 200% να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Όλοι καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Είμαστε σίγουρα τρίτοι και μαθηματικά. Εμείς κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.
Αυτή η ομάδα, αυτή η ψυχή όλα αυτά τα παιδιά είναι για ελίτ
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος:
Όποτε παίζω θα κοιτάω να δίνω το 200% να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Όλοι καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Είμαστε σίγουρα τρίτοι και μαθηματικά. Εμείς κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.
Αυτή η ομάδα, αυτή η ψυχή όλα αυτά τα παιδιά είναι για ελίτ
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