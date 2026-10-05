Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ιωαννίδης: Ανήκουμε στο υψηλό επίπεδο
Ιωαννίδης: Ανήκουμε στο υψηλό επίπεδο
Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε για το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία και δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της Εθνικής
Πολλές μάχες έδωσε στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της Εθνικής ομάδας.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης:
Το κάνουμε για την Ελλάδα. Είναι η δουλειά μου. Ευχαριστώ τον κόσμο. Είμαστε ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε τον άλλο μήνα να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.
Είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω στις δυνατότητες και τις δικές μου και της ομάδας. Σκοπός είναι να το δείχνουμε μέσα στο γήπεδο την ποιότητα μας. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι ανήκουμε στο υψηλό επίπεδο.
Όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο το αξίζουν. Και οι προηγούμενες γενιές έχουν περάσει δύσκολα στις κατώτερες κατηγορίες και τώρα δείχνουμε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στα μεγαθήρια.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης:
Το κάνουμε για την Ελλάδα. Είναι η δουλειά μου. Ευχαριστώ τον κόσμο. Είμαστε ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε τον άλλο μήνα να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.
Είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω στις δυνατότητες και τις δικές μου και της ομάδας. Σκοπός είναι να το δείχνουμε μέσα στο γήπεδο την ποιότητα μας. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι ανήκουμε στο υψηλό επίπεδο.
Όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο το αξίζουν. Και οι προηγούμενες γενιές έχουν περάσει δύσκολα στις κατώτερες κατηγορίες και τώρα δείχνουμε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στα μεγαθήρια.
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