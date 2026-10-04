Σε δημοπρασία για 55.000 ευρώ η ιστορική φανέλα του Χάρι Κέιν, δείτε βίντεο
Σε δημοπρασία για 55.000 ευρώ η ιστορική φανέλα του Χάρι Κέιν, δείτε βίντεο
Ένας συλλέκτης από τη Σιγκαπούρη έδωσε το ποσό των 55.000 ευρώ σε δημοπρασία για να αποκτήσει τη φανέλα του επιθετικού της Μπάγερν Μονάχου
Σε ιδιαίτερα υψηλό ποσό έφτασε η τιμή μιας φανέλας του Χάρι Κέιν, καθώς συλλέκτης από τη Σιγκαπούρη κατέβαλε 55.000 ευρώ σε δημοπρασία για το συγκεκριμένο αναμνηστικό.
Πρόκειται για τη φανέλα που φόρεσε ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 7-0 υπέρ των Βαυαρών.
Η αξία της φανέλας, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι φορέθηκε από έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Κέιν έφτασε σε ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο, καθώς σημείωσε το 100ό του γκολ στη Bundesliga μόλις στην 98η συμμετοχή του.
Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος που έφτασε πιο γρήγορα από όλους τα 100 γκολ. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον θρύλο της Κολωνίας, Ντίτερ Μίλερ, ο οποίος χρειάστηκε 129 παιχνίδια για να φτάσει στην αντίστοιχη επίδοση.
Μάλιστα, ο Κέιν δεν σταμάτησε στο ιστορικό του 100ό τέρμα. Στην ίδια αναμέτρηση βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του στη Bundesliga στα 101 γκολ.
Η ιδιαίτερη φανέλα του Oktoberfest
Ένας ακόμη λόγος που έκανε το συγκεκριμένο συλλεκτικό αντικείμενο τόσο ξεχωριστό είναι η εμφάνιση που επέλεξε η Μπάγερν για την περίοδο του Oktoberfest.
Η ειδική εμφάνιση ξεχωρίζει για το μαύρο χρώμα της και τα πολύχρωμα στοιχεία που παραπέμπουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα του διάσημου φεστιβάλ του Μονάχου.
Σε φιλανθρωπικό έργο τα έσοδα
Η δημοπρασία είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από την πώληση της φανέλας θα διατεθεί στην FC Bayern Hilfe e.V., η οποία στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες.
Η φανέλα του Κέιν ήταν μακράν εκείνη που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό στη συγκεκριμένη δημοπρασία, αφού η εμφάνιση του Τζαμάλ Μουσιάλα από το ίδιο Oktoberfest πουλήθηκε για 7.292 ευρώ, ενώ η φανέλα του Μάικλ Ολίσε έφτασε τα 5.500 ευρώ.
Πρόκειται για τη φανέλα που φόρεσε ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 7-0 υπέρ των Βαυαρών.
Η αξία της φανέλας, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι φορέθηκε από έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Κέιν έφτασε σε ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο, καθώς σημείωσε το 100ό του γκολ στη Bundesliga μόλις στην 98η συμμετοχή του.
Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος που έφτασε πιο γρήγορα από όλους τα 100 γκολ. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον θρύλο της Κολωνίας, Ντίτερ Μίλερ, ο οποίος χρειάστηκε 129 παιχνίδια για να φτάσει στην αντίστοιχη επίδοση.
Μάλιστα, ο Κέιν δεν σταμάτησε στο ιστορικό του 100ό τέρμα. Στην ίδια αναμέτρηση βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του στη Bundesliga στα 101 γκολ.
Η ιδιαίτερη φανέλα του Oktoberfest
Ένας ακόμη λόγος που έκανε το συγκεκριμένο συλλεκτικό αντικείμενο τόσο ξεχωριστό είναι η εμφάνιση που επέλεξε η Μπάγερν για την περίοδο του Oktoberfest.
Η ειδική εμφάνιση ξεχωρίζει για το μαύρο χρώμα της και τα πολύχρωμα στοιχεία που παραπέμπουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα του διάσημου φεστιβάλ του Μονάχου.
Σε φιλανθρωπικό έργο τα έσοδα
Η δημοπρασία είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από την πώληση της φανέλας θα διατεθεί στην FC Bayern Hilfe e.V., η οποία στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες.
Η φανέλα του Κέιν ήταν μακράν εκείνη που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό στη συγκεκριμένη δημοπρασία, αφού η εμφάνιση του Τζαμάλ Μουσιάλα από το ίδιο Oktoberfest πουλήθηκε για 7.292 ευρώ, ενώ η φανέλα του Μάικλ Ολίσε έφτασε τα 5.500 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα