Η ευθύνη της Ε.Ε. για τον ενεργειακό χειμώνα και την ακρίβεια

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Και στο τέλος, μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας αναρωτιέται αν και πού τελικά τούς αγγίζουν αυτά τα μέτρα και τα επιδόματα, αν ανήκουν στην -τρόπος του λέγειν- μεσαία τάξη επειδή με τα χρόνια ή από τη φύση της δουλειάς τους εισπράττουν κάτι παραπάνω από τον θεωρητικό μέσο μισθό.Ψάχνουν επί ματαίω να βρουν πώς προστατεύονται ή τέλος πάντων αν μετριάζονται οι επιπτώσεις από τη συνεχή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης. Και δεν παρηγορεί καθόλου το κλισέ πως από το κακό υπάρχει πάντα το χειρότερο, δηλαδή εκείνοι οι συμπολίτες μας που δεν ανήκουν σε αυτή την «εύπορη» κατηγορία που πληρώνεται με 1.500-2.000 ευρώ! Σαφώς η Πολιτεία και η κάθε κυβέρνηση οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι να μη ζουν μέσα στην απόγνωση και την ανέχεια.Αλλά και οι υπόλοιποι ζουν στην ίδια χώρα, πληρώνουν φόρους, εισφορές και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για τη διαβίωσή τους σε πολύ υψηλές τιμές, αλλά ποτέ δεν βλέπουν κάποια ανταποδοτικότητα από την επιστροφή στην κοινωνία του μερίσματος της υπεραπόδοσης της οικονομίας. Κι αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο.Προχθές ανακοινώθηκε άλλο ένα μέτρο (που είχε απορριφθεί όταν το πρότεινε το ΠΑΣΟΚ) και αφορά στη μετατροπή των 72 δόσεων για χρέη σε Εφορία και Ταμεία σε 120. Καμιά αντίρρηση αν είναι να πληρώνουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες τα χρέη τους έστω και σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου. Ομως, να μάθουμε και πόσοι από αυτούς είναι υπότροποι στα μπαχτσισιλίκια και απλώς τους δίνεται μια ακόμα ευκαιρία να αντεπεξέλθουν για λίγο (μέχρι τις εκλογές) στις επιπτώσεις και μετά έχει ο Θεός.Και φυσικά, όπως αναμενόταν, από την περασμένη εβδομάδα άρχισαν να καταφτάνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι από τη βιομηχανία και τους παραγωγούς στα σούπερ μάρκετ. Η πρώτη φουρνιά αφορά 300 και πλέον κωδικούς - ανάμεσά τους γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, αλλά και παράγωγα αλεύρων κ.λπ. Οπως και τα οπωροκηπευτικά, τα οποία οι έμποροι τιμολογούν καθ’ εκάστην κατά βούληση.Οι αυξημένες τιμές φτάνουν έως και στο 12%, όπερ σημαίνει πως η περίφημη συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης για συγκράτηση τιμών σε 1.700 κωδικούς που μπήκε σε εφαρμογή μόλις τον περασμένο μήνα -αν και δεν την αντιληφθήκαμε είναι η αλήθεια- πάει άκλαυτη. Επίσημη αιτιολογία, η αύξηση του ενεργειακού κόστους τόσο στην παραγωγή όσο και στη διακίνηση των προϊόντων.Αρα, η επιδότηση των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση μάλλον κρίνεται εκ του αποτελέσματος ανεπαρκής.Και ο φόβος για τον βαρύ ενεργειακό χειμώνα που γράφαμε τις τελευταίες 15-20 μέρες αποδεικνύεται πραγματικός στην πράξη. Ερχεται, δε, πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι περιμέναμε.Κατανοητό ότι οι εθνικές κυβερνήσεις με τον κόφτη δαπανών που έχει επιβάλει η Κομισιόν και οι ισχυροί του Βορρά δεν έχουν την ευελιξία να κάνουν ό,τι θέλουν και να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Οταν όμως όλες οι μεσογειακές χώρες (9 τον αριθμό) κινούνται και αγωνιούν προς την ίδια κατεύθυνση, νομίζω πως μπορούν να πιέσουν ομαδικά και να διαπραγματευτούν σε σύντομο διάστημα ώστε να επιτραπεί η υπέρβαση, μέσα σε λελογισμένα πλαίσια, των δαπανών λόγω έκτακτων αναγκών. Οι διαπραγματεύσεις επί μακρόν -που είναι το σύνηθες στην Ε.Ε.- και η συμφωνία μετά από μήνες δεν θα έχουν κανένα νόημα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που υποχρεώνονται να ζήσουν έναν κρύο και πανάκριβο χειμώνα.Γιατί τότε η σωρευμένη οργή τους θα ξεσπάσει στις κάλπες των 9 χωρών που έχουν εκλογές μέσα στο 2027, ανάμεσά τους κι εμείς. Και αυτό το ξέσπασμα και η υποδούλωση στις σειρήνες του λαϊκισμού της αντιευρωπαϊκής Ακροδεξιάς, αλλά και της Αριστεράς, μπορεί να σημάνει το τέλος της Ε.Ε. όπως τη γνωρίσαμε από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Κι αυτό φαντάζομαι δεν το θέλουν τα mainstream κόμματα ούτε στον πλούσιο Βορρά ούτε στον Νότο με τα μεγαλύτερα και οξύτερα οικονομικά προβλήματα και αποκλίσεις από τον μέσο όρο του βιοτικού επιπέδου.