Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Υποπτο αντικείμενο Διακοπή κυκλοφορίας Χειροβομβίδα Καφετέρια Αθήνα

Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια

Η καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου

Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ
Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας έχει προχωρήσει η Αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστοι προς καφετέρια, η οποία είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης στις αρχές Σεπτεμβρίου.



Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

- στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέυδεν,

- στην οδό Φερών, από το ύψος της οδού Φυλής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
UPD: 12 ΣΧΟΛΙΑ

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