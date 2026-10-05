Μαυροπάνος: «Είμαστε εδώ για να θυσιαζόμαστε για την Εθνική ομάδα»
Μαυροπάνος: «Είμαστε εδώ για να θυσιαζόμαστε για την Εθνική ομάδα»
Μία ακόμη συγκλόνιστική εμφάνιση από τον κεντρικό αμυντικό της Γουέστ Χαμ ο οποίος ζήτησε και συγγνώμη για αντίδραση του όταν έγινε αλλαγή
Για δεύτερο ματς με τη Γερμανία η Εθνική κράτησε την ομάδα του Κλοπ στο μηδέν με τον Ντίνο Μαυροπάνο (ένας από τους τέσσερις σωματοφύλακες του Γιοβάνοβιτς που ήταν βασικός και στα τέσσερα ματς) να είναι και πάλι από τους κορυφαίους της γαλανόλευκης
«Νομίζω ότι αυτά τα τέσσερα παιχνίδια δείξανε την αξία μας σαν ομάδα. Αυτό που προσπαθούμε και δουλεύουμε. Η Γερμανία είχε διαβάσει το παιχνίδι, εμείς αναγκαστήκαμε να περιμένουμε πίσω. Ωστόσο αμυντικά τα πήγαμε εξαιρετικά και δεν επαναλάβαμε λάθη που κάναμε 1-2 χρόνια πριν».
Για το ότι έσφιξε τα δόντια του μαζί με τον Κουλιεράκη και συνέχισε: «Υπερέβαλα λίγο με την αντίδτασή μου όταν βγήκα αλλαγή. Ζήτησα συγγνώμη από το επιτελείο. Με την αδρεναλίνη στα... κόκκινα δεν μπορείς να ελέγχεις τα συναισθήματα σου... Όμως όλοι είμαστε εδώ για να θυσιαζόμαστε για την ομάδα. Όλοι οι παίκτες δίνουν τα πάντα για την Εθνκή που είναι πάνω απ΄όλους μας. Είναι θέληση όλων να δίνουν το 100% στην Εθνική και ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα κάνει ο Παναγιώτης (Ρέτσος)», είπε αρχικά ο άσος της Γουεστ Χαμ.
Για τη νέα επιτυχία κόντρα στη Γερμανία και την κράτησε στο μηδέν: «Υπήρχαν παιχνίδια που έπρεπε να τα διαχειριστούμε και να κάτσουμε πίσω αλλά δεν το κάναμε. Με Ολλανδία και Γερμανία δείξαμε ότι έχουμε κι αυτή τη θέληση, να κρατήσουμε το μηδέν για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχει βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι, δεν κάναμε τα λάθη που κάναμε παλαιότερα και είμαστε ευχαριστημένοι γι’ αυτό.
Στο πρώτο ημίχρονο δεν ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή, είχαμε λάθοι θέσεις στην επίθεση, δεν είχαμε γρήγορες μεταβάσεις, αλλά κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα και κρατήσαμε το μηδέν... Πήγαμε στα αποδυτήρια, καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, είχαμε όμως τεράστια θέληση».
Για το πώς βλέπουν τώρα τα ματς του Νοεμβρίου με Ολλανδία (εκτός) και Σερβία (εντός): «Ο προπονητής κοιτάει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο αρχικός στόχος ήταν να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, αλλά σιγά σιγά θέσαμε διαφορετικούς στόχους. Τον Νοέμβριο θα δούμε που θα καταλήξουμε».
Για ότι θα είμαστε στο Α’ γκρουπ στα προκριματικά του Euro 2028: «Ο πρώτος στόχος επετεύχθη, εξασφαλίσαμε το πρώτο pot και είναι σημαντικό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια πρέπει να παλέψουμε για να βρεθούμε στα προημιτελικά».
«Νομίζω ότι αυτά τα τέσσερα παιχνίδια δείξανε την αξία μας σαν ομάδα. Αυτό που προσπαθούμε και δουλεύουμε. Η Γερμανία είχε διαβάσει το παιχνίδι, εμείς αναγκαστήκαμε να περιμένουμε πίσω. Ωστόσο αμυντικά τα πήγαμε εξαιρετικά και δεν επαναλάβαμε λάθη που κάναμε 1-2 χρόνια πριν».
Για το ότι έσφιξε τα δόντια του μαζί με τον Κουλιεράκη και συνέχισε: «Υπερέβαλα λίγο με την αντίδτασή μου όταν βγήκα αλλαγή. Ζήτησα συγγνώμη από το επιτελείο. Με την αδρεναλίνη στα... κόκκινα δεν μπορείς να ελέγχεις τα συναισθήματα σου... Όμως όλοι είμαστε εδώ για να θυσιαζόμαστε για την ομάδα. Όλοι οι παίκτες δίνουν τα πάντα για την Εθνκή που είναι πάνω απ΄όλους μας. Είναι θέληση όλων να δίνουν το 100% στην Εθνική και ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα κάνει ο Παναγιώτης (Ρέτσος)», είπε αρχικά ο άσος της Γουεστ Χαμ.
Για τη νέα επιτυχία κόντρα στη Γερμανία και την κράτησε στο μηδέν: «Υπήρχαν παιχνίδια που έπρεπε να τα διαχειριστούμε και να κάτσουμε πίσω αλλά δεν το κάναμε. Με Ολλανδία και Γερμανία δείξαμε ότι έχουμε κι αυτή τη θέληση, να κρατήσουμε το μηδέν για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχει βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι, δεν κάναμε τα λάθη που κάναμε παλαιότερα και είμαστε ευχαριστημένοι γι’ αυτό.
Στο πρώτο ημίχρονο δεν ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή, είχαμε λάθοι θέσεις στην επίθεση, δεν είχαμε γρήγορες μεταβάσεις, αλλά κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα και κρατήσαμε το μηδέν... Πήγαμε στα αποδυτήρια, καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, είχαμε όμως τεράστια θέληση».
Για το πώς βλέπουν τώρα τα ματς του Νοεμβρίου με Ολλανδία (εκτός) και Σερβία (εντός): «Ο προπονητής κοιτάει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο αρχικός στόχος ήταν να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, αλλά σιγά σιγά θέσαμε διαφορετικούς στόχους. Τον Νοέμβριο θα δούμε που θα καταλήξουμε».
Για ότι θα είμαστε στο Α’ γκρουπ στα προκριματικά του Euro 2028: «Ο πρώτος στόχος επετεύχθη, εξασφαλίσαμε το πρώτο pot και είναι σημαντικό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια πρέπει να παλέψουμε για να βρεθούμε στα προημιτελικά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα