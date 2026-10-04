Βίντεο: Πώς δρούσε η σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές μεγάλου κυβισμού σε όλη την Αττική μέσα σε 2,5 λεπτά

Καρέ καρέ η δράση της συμμορίας με την μέθοδο «πατάκι» - Η λεία της υπερβαίνει τα 350.000 ευρώ





Σε ένα από αυτά, δύο άτομα καταγράφονται να φτάνουν με μοτοσικλέτα κοντά σε μαύρο αυτοκίνητο. Ο συνεπιβάτης κατεβαίνει, παραβιάζει την πόρτα, μπαίνει στο εσωτερικό και μέσα σε περίπου 2,5 λεπτά βάζει το όχημα μπροστά.





Στη συνέχεια, οι δύο δράστες απομακρύνονται από το σημείο, με τον συνεργό να κινείται μπροστά με τη μοτοσικλέτα και τον δεύτερο να ακολουθεί με το κλεμμένο αυτοκίνητο.





Σε άλλο υλικό καταγράφεται και η χρήση της λεγόμενης επιχειρησιακά».



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Σε άλλο βίντεο έχει καταγραφεί η



Τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που έκλεβε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού σε περιοχές της Αττικής , αποτυπώνουν βίντεο από τη δράση τους, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.Σε ένα από αυτά, δύο άτομα καταγράφονται να φτάνουν με μοτοσικλέτα κοντά σε μαύρο αυτοκίνητο. Ο συνεπιβάτης κατεβαίνει,Στη συνέχεια, οι δύο δράστες απομακρύνονται από το σημείο, με τον συνεργό να κινείται μπροστά με τη μοτοσικλέτα και τον δεύτερο να ακολουθεί με το κλεμμένο αυτοκίνητο.Σε άλλο υλικό καταγράφεται και η χρήση της λεγόμενης μεθόδου «πατάκι», κατά την οποία οι κλεμμένες μοτοσικλέτες μετακινούνται με τη βοήθεια άλλων δίκυκλων, που χρησιμοποιούνται ως «».Σε άλλο βίντεο έχει καταγραφεί η κλοπή μοτοσικλέτας . Ένας από τους δράστες ανεβαίνει πάνω στο δίκυκλο και με κινήσεις των ποδιών του επιχειρεί να καταστρέψει το κλείδωμα του τιμονιού, ενώ ο συνεργός του τον βοηθά από το μπροστινό μέρος της μηχανής.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης δεν επέλεγαν τυχαία τους στόχους τους. Προτιμούσαν μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, πρόσφατης κατασκευής και υψηλής εμπορικής αξίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η αξία κάθε μηχανής ξεπερνούσε τα 10.000 ευρώ.



Μετά την κλοπή, τα οχήματα μεταφέρονταν προσωρινά σε κοινόχρηστους χώρους, μέχρι να ακολουθήσει το επόμενο στάδιο της διακίνησής τους.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων σε Καματερό, Αχαρνές και Περιστέρι. Η δράση τους, σύμφωνα με την έρευνα, είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τα τέλη του 2025 και εκτεινόταν σε περιοχές όπως το Περιστέρι, το Παλαιό Φάληρο, ο Κολωνός και άλλες περιοχές της Αττικής.



Ως φερόμενος αρχηγός εμφανίζεται ένας 19χρονος, ο οποίος μαζί με δύο συνεργούς του, ηλικίας 24 και 18 ετών, φέρεται να αναλάμβανε τις ίδιες τις κλοπές. Ένας 55χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά των μοτοσικλετών από τα σημεία όπου εγκαταλείπονταν προσωρινά μετά την κλοπή, ενώ ένας 45χρονος κατηγορείται ότι είχε αναλάβει τη διοχέτευσή τους στην αγορά, μέσω καταστήματος που διατηρούσε.



Στο συγκεκριμένο κατάστημα εντοπίστηκαν κινητήρας και πινακίδα κυκλοφορίας που φέρεται να προέρχονταν από κλεμμένες μοτοσικλέτες, καθώς και ακόμη τρεις μηχανές, οι οποίες κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν εργαστηριακά.



Η λεία υπερβαίνει τα 350.000 ευρώ.