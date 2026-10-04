Την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης

Θέμα ημερών είναι και η «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη - Η ανεξάρτητη βουλευτής που προέρχεται επίσης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει εκ νέου έδρα στη Β’ Πειραιά