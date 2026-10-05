Γκαγκάτσης στα αποδυτήρια της Εθνικής: «Η πραγματική αξία αυτής της ομάδας είναι η πρώτη θέση», δείτε βίντεο
Γκαγκάτσης στα αποδυτήρια της Εθνικής: «Η πραγματική αξία αυτής της ομάδας είναι η πρώτη θέση», δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε στους διεθνείς μετά το 0-0 με τη Γερμανία και έδωσε το σύνθημα για ακόμη ψηλότερα
Ο Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στα αποδυτήρια της Εθνικής αμέσως μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα, συνεχάρη τους διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο για την έως τώρα πορεία τους και έθεσε τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Όπως τόνισε στους παίκτες, η πραγματική αξία αυτής της ομάδας είναι να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο, καθώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ κατέβηκε στα αποδυτήρια και μίλησε στους παίκτες, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους για τη συνολική παρουσία τους μέχρι τώρα στη διοργάνωση.
Ο Μάκης Γκαγκάτσης στάθηκε στην εικόνα και στη συνέπεια της ομάδας, επισημαίνοντας στους διεθνείς ότι δεν πρέπει να περιοριστούν σε όσα έχουν ήδη πετύχει.
Το μήνυμά του ήταν πως η πραγματική αξία της Εθνικής είναι να βγει πρώτη στον όμιλο, από τη στιγμή που έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.
«Η ψυχή και ο τρόπος που έστησε την ομάδα ο προπονητής μας έφεραν έως εδώ και φυσικά οι παίκτες που έβγαλαν μια πολύ δύσκολη τετράδα αγώνων. Δώσαμε δύο εντός έδρας παιχνίδια μπροστά σε μία φανταστική ατμόσφαιρα στην Τούμπα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο πρωταρχικός στόχος επετεύχθη και ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα. Ελπίζουμε τον Νοέμβριο να είμαστε όπως και τώρα, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδο στα προημιτελικά του Nations League», ανέφερε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Παρά τις απουσίες που είχαμε, τα παιδιά αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Δεν αποτελεί έκπληξη που είμαστε στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Εάν τον Νοέμβριο είμαστε όπως πρέπει, θα είμαστε στα προημιτελικά».
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ κατέβηκε στα αποδυτήρια και μίλησε στους παίκτες, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους για τη συνολική παρουσία τους μέχρι τώρα στη διοργάνωση.
Ο Μάκης Γκαγκάτσης στάθηκε στην εικόνα και στη συνέπεια της ομάδας, επισημαίνοντας στους διεθνείς ότι δεν πρέπει να περιοριστούν σε όσα έχουν ήδη πετύχει.
Το μήνυμά του ήταν πως η πραγματική αξία της Εθνικής είναι να βγει πρώτη στον όμιλο, από τη στιγμή που έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.
«Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε»Νωρίτερα, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ είχε κάνει δηλώσεις για τη σπουδαία πορεία της «γαλανόλευκης», αποδίδοντας τα εύσημα τόσο στον προπονητή όσο και στους ποδοσφαιριστές.
«Η ψυχή και ο τρόπος που έστησε την ομάδα ο προπονητής μας έφεραν έως εδώ και φυσικά οι παίκτες που έβγαλαν μια πολύ δύσκολη τετράδα αγώνων. Δώσαμε δύο εντός έδρας παιχνίδια μπροστά σε μία φανταστική ατμόσφαιρα στην Τούμπα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο πρωταρχικός στόχος επετεύχθη και ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα. Ελπίζουμε τον Νοέμβριο να είμαστε όπως και τώρα, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδο στα προημιτελικά του Nations League», ανέφερε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Παρά τις απουσίες που είχαμε, τα παιδιά αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Δεν αποτελεί έκπληξη που είμαστε στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Εάν τον Νοέμβριο είμαστε όπως πρέπει, θα είμαστε στα προημιτελικά».
Η Εθνική κοιτάζει πλέον ψηλότεραΗ Ελλάδα πήρε ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε αντίπαλο υψηλού επιπέδου και, έχοντας πλέον «κλειδώσει» την τρίτη θέση, μπορεί να στρέψει την προσοχή της στη μάχη για την κορυφή.
Η ισοβαθμία με την Ολλανδία διατηρεί ανοιχτή τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης, με τα παιχνίδια του Νοεμβρίου να αποκτούν καθοριστική σημασία για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
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