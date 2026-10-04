Σαμαράς με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης: Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν

Το σκετσάκι του πρώην πρωθυπουργού στο Tiktok με τον Νίκο Τσιούτσια για την ακρίβεια, τα σενάρια δημιουργίας κόμματος και την κυβέρνηση





Ειδικότερα ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτηρίζει «προκλητικούς» τους υπουργούς και καταλήγει λέγοντας πως «αυτούς τους πήρε το ποτάμι», προσθέτοντας ότι «αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν», σχολιάζοντας εμμέσως την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.



αιχμές για την κυβέρνηση και την



Ο Νίκος Τσιούτσιας αναφέρεται σε όσα γράφονται για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα και στη συνέχεια να το κλείσει, αρκεί να χάσουν τις θέσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της κυβέρνησης.



Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, αλλά «να μην χάσει η Ελλάδα».







Δείτε το βίντεο:



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Ο διάλογος έχει ως εξής:



Κλείσιμο



Σαμαράς: «Έλα, για πού το βάλες;»



Τσούτσιας: «Πάω να κλείσω το κόμμα»



Σαμαράς: «Ποιο κόμμα;»



Με τη φράση «αυτούς τους πήρε το ποτάμι» και την αιχμή ότι «αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν», ο Αντώνης Σαμαράς στρέφεται κατά της κυβέρνησης μέσα από σκετσάκι με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια.Ειδικότερα ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτηρίζει «» τους υπουργούς και καταλήγει λέγοντας πως «αυτούς τους πήρε το ποτάμι», προσθέτοντας ότι «», σχολιάζοντας εμμέσως την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok, ο πρώην πρωθυπουργός αφήνειγια τηνκαι την ακρίβεια , ενώ η συζήτηση ξεκινά από τα δημοσιεύματα σχετικά με τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος.Ο Νίκος Τσιούτσιας αναφέρεται σε όσα γράφονται για τιςκαι για το ενδεχόμενο να δημιουργήσεικαι στη συνέχεια να το κλείσει, αρκεί να χάσουν τις θέσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της κυβέρνησης.Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, αλλά «να μην χάσει η Ελλάδα».Στη συνέχεια, η συζήτηση στρέφεται στην ακρίβεια, με τον Νίκο Τσιούτσια να σχολιάζει όσα, όπως αναφέρει, έχει πει η κυβέρνηση για την κυκλοφορία αυτοκινήτων στους δρόμους.Τσούτσιας: «Πρόεδρε, εγώ φεύγω»Σαμαράς: «Έλα, για πού το βάλες;»Τσούτσιας: «Πάω να κλείσω το κόμμα»Σαμαράς: «Ποιο κόμμα;»

Τσούτσιας: «Δεν διαβάζεις μητσοτακικές εφημερίδες; Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του»



Σαμαράς: «Αυτά γράφουνε; Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα»



Τσούτσιας: «Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσες αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί, όπως είπε η κυβέρνηση αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίρηδες όπως λέει και ο Θεοχάρης»



Σαμαράς: «Τόσο προκλητικοί είναι ε; Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.»

04.10.2026, 11:16