Εκλογές στη Βραζιλία: Μπροστά ο Μπολσονάρου με διαφορά άνω των 7 μονάδων από τον Λούλα, προς δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου

Η διαφορά μειώνεται όσο προχωρά η καταμέτρηση - Ο Λούλα περιμένει τις ψήφους από το προπύργιό του στον βορειοανατολικό τομέα





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Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν εξασφαλίσει πάνω από το 50% των έγκυρων ψήφων, οι δύο πρώτοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο, ο οποίος έχει οριστεί για τις 25 Οκτωβρίου.



Πάνω από 158 εκατομμύρια οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι Στις κάλπες είχαν δικαίωμα να προσέλθουν 158,7 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι ψηφοφόροι, μεταξύ των οποίων περίπου ένα εκατομμύριο που ζουν στο εξωτερικό. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και η καταμέτρηση ξεκίνησε αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών στις 17:00 ώρα Μπραζίλια.







Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες προέβλεπαν εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση. Σε μέτρηση του Datafolha ο Λούλα καταγραφόταν στο 45% των έγκυρων ψήφων και ο Μπολσονάρου στο 42%, διαφορά εντός του στατιστικού περιθωρίου σφάλματος.



«Δημοκρατία ή βαρβαρότητα», είπε ο Λούλα Ο Λούλα, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, χαρακτήρισε την αναμέτρηση επιλογή μεταξύ «δημοκρατίας και βαρβαρότητας», υποστηρίζοντας ότι οι κάλπες θα κρίνουν ποιο μοντέλο διακυβέρνησης θα ακολουθήσει η χώρα.



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Τα πρώτα αποτελέσματα από το εξωτερικό Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βραζιλία, είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα από εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.



Ο Λούλα επικράτησε σε αρκετές χώρες της Ασίας. Στην ηπειρωτική Κίνα συγκέντρωσε 62% των έγκυρων ψήφων, έναντι 23% του Φλάβιο Μπολσονάρου, ενώ καταγράφηκαν νίκες του και σε άλλες χώρες.



Αντίθετα, ο Μπολσονάρου σημείωσε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε χώρες όπως το Ισραήλ και η Ιαπωνία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ψήφο των Βραζιλιάνων του εξωτερικού.



Σημαντικό προβάδισμα έναντι του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα διατηρεί ο Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία , αν και η μεταξύ τους διαφορά μειώνεται όσο ενσωματώνονται νέα αποτελέσματα. Με περίπου 65% των καλπών καταμετρημένο, ο υποψήφιος της δεξιάς συγκεντρώνει 49,58% των έγκυρων ψήφων, έναντι 42,25% του Λούλα, με το Datafolha να προβλέπει ήδη ότι οι δύο αντίπαλοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Φλάβιο Μπολσονάρου είχε ξεκινήσει την καταμέτρηση με ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα. Όταν είχε ενσωματωθεί περίπου το 32% των ψήφων, βρισκόταν στο 50,74%, έναντι 41,14% του Λούλα, ωστόσο η απόσταση μεταξύ των δύο άρχισε σταδιακά να περιορίζεται.Στο επιτελείο του Λούλα η προσοχή στρέφεται πλέον στις ψήφους από τις βορειοανατολικές πολιτείες της χώρας, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακό προπύργιο του Εργατικού Κόμματος. Αντίθετα, στα πρώτα στάδια της καταμέτρησης ενσωματώθηκαν ταχύτερα αποτελέσματα από περιοχές του νότου, όπου η δεξιά καταγράφει ιστορικά υψηλότερη εκλογική επιρροή.Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν εξασφαλίσει πάνω από το 50% των έγκυρων ψήφων, οι δύο πρώτοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο, ο οποίος έχει οριστεί για τις 25 Οκτωβρίου.Στις κάλπες είχαν δικαίωμα να προσέλθουν 158,7 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι ψηφοφόροι, μεταξύ των οποίων περίπου ένα εκατομμύριο που ζουν στο εξωτερικό. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και η καταμέτρηση ξεκίνησε αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών στις 17:00 ώρα Μπραζίλια.Ο Λούλα, 80 ετών, διεκδικεί ακόμη μία προεδρική θητεία, έχοντας απέναντί του συνολικά 11 υποψηφίους, με βασικό αντίπαλο τον 45χρονο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες προέβλεπαν εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση. Σε μέτρηση του Datafolha ο Λούλα καταγραφόταν στο 45% των έγκυρων ψήφων και ο Μπολσονάρου στο 42%, διαφορά εντός του στατιστικού περιθωρίου σφάλματος.Ο Λούλα, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, χαρακτήρισε την αναμέτρηση επιλογή μεταξύ «δημοκρατίας και βαρβαρότητας», υποστηρίζοντας ότι οι κάλπες θα κρίνουν ποιο μοντέλο διακυβέρνησης θα ακολουθήσει η χώρα.Από την πλευρά του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε ότι στόχος του είναι να «απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό», εμφανιζόμενος πεπεισμένος ότι μπορεί να επικρατήσει.Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βραζιλία, είχαν αρχίσει να γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα από εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.Ο Λούλα επικράτησε σε αρκετές χώρες της Ασίας. Στην ηπειρωτική Κίνα συγκέντρωσε 62% των έγκυρων ψήφων, έναντι 23% του Φλάβιο Μπολσονάρου, ενώ καταγράφηκαν νίκες του και σε άλλες χώρες.Αντίθετα, ο Μπολσονάρου σημείωσε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε χώρες όπως το Ισραήλ και η Ιαπωνία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ψήφο των Βραζιλιάνων του εξωτερικού.

Κρίσιμη μάχη και για τη Γερουσία Οι Βραζιλιάνοι δεν ψηφίζουν μόνο για τον επόμενο πρόεδρο. Οι εκλογές θα καθορίσουν και τη σύνθεση του Κογκρέσου από το 2027, καθώς ανανεώνονται 54 από τις 81 έδρες της Γερουσίας, δηλαδή τα δύο τρίτα του σώματος.



Η σύνθεση της νέας Γερουσίας θεωρείται κρίσιμη για τον επόμενο πρόεδρο, καθώς θα επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητά του να περάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις.



Η φετινή αναμέτρηση διεξάγεται τέσσερα χρόνια μετά την οριακή νίκη του Λούλα απέναντι στον Ζαΐχ Μπολσονάρου στις εκλογές του 2022.



Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε στη συνέχεια σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση απόπειρας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος και έχει αποκλειστεί από τη διεκδίκηση δημόσιου αξιώματος. Παρά τους περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί, έχει δώσει την πολιτική του στήριξη στον γιο του Φλάβιο, ο οποίος επιχειρεί να συνεχίσει την πολιτική κληρονομιά του πατέρα του.