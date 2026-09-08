Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Αντιμετώπισε πρόβλημα με το κυκλοφορικό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
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Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Champions League

Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Αντιμετώπισε πρόβλημα με το κυκλοφορικό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένιωσε αδιαθεσία στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ και αποχώρησε με φορείο, δείτε βίντεο  - Στο 25ο λεπτό ο Έλληνας εξτρέμ έδιωξε τη μπάλα πλάγιο άουτ και έπεσε κάτω ζητώντας αλλαγή - Τι αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ

Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Αντιμετώπισε πρόβλημα με το κυκλοφορικό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
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Μεγάλος άτυχος ο Καρέτσας στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρέαλ για το Champions League. 

Στο 25ο λεπτό ο Έλληνας εξτρέμ έβγαλε τη μπάλα εκτός γηπέδου και έπεσε στο έδαφος, ζητώντας αλλαγή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ομάδα της Ντόρτμουντ, ο Έλληνας εξτρέμ αντιμετώπισε πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος και οδηγήθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις.

Η ενημέρωση της ομάδας: 

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».



Στις κερκίδες όλοι πάγωσαν με τον προπονητή, Νίκο Κόβατς να προσπαθεί να καταλάβει τι έχει γίνει.

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Σημειώνεται ότι ο Έλληνας εξτρέμ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση για λόγους αποφόρτισης.

Μπορούσια Ντόρτμουντ: «Κάνουμε τον σταυρό μας να μην είναι κάτι σοβαρό»
Στην ανάπαυλα ο επίσημος λογαριασμός της Μπορούσια στο X πόσταρε μία περίληψη του πρώτου ημιχρόνου στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά:  Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά σε μια δυνατή μονομαχία με μια σοκαριστική στιγμή: ο Κώστας Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο 26ο λεπτό, και κάνουμε τον σταυρό μας να μην είναι τίποτα σοβαρό.»

Επόμενη ενημέρωση της ομάδας ανέφερε ότι ο Καρέτσας πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αφού είχε θέμα με το κυκλοφορικό του σύστημα: 

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».





Τι αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ

Στο σύνολό τους τα γερμανικά ΜΜΕ στάθηκαν στο δυσάρεστο περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, στη διάρκεια του αγώνα Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Ανησυχία επικράτησε στο «Signal Iduna Park», καθώς ο νεοαποκτηθείς της Ντόρτμουντ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Champions League και στη συνέχεια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, αναφέρει η Sport1.de και συνεχίζει:

«Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξαφνικά κάθισε στον αγωνιστικό χώρο και σήκωσε το χέρι του, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, δείχνοντας πως χρειαζόταν βοήθεια».

«Νέο πλήγμα για την Ντόρτμουντ» γράφει η «Bild» και προσθέτει: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (18) αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Champions League με τη Βιγιαρεάλ. Ο καλοκαιρινός νεοαποκτηθείς, ο οποίος μετακόμισε από την Γκενκ έναντι 30 εκατ. ευρώ, έπεσε στο έδαφος μετά από 23 λεπτά αγώνα.

Ο Καρέτσας είχε ξεκινήσει μια γρήγορη αντεπίθεση, όμως όταν στη συνέχεια έκοψε ταχύτητα και έδωσε την μπάλα στον Τζούλιαν Ρίερσον, έκανε νόημα πως χρειαζόταν να σταματήσει.

Έγινε αμέσως αντιληπτό πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. "Μεταφέρετέ τον! Μεταφέρετέ τον!" ακούστηκε από τα μικρόφωνα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο γήπεδο χρειάστηκε να μπουν διασώστες και πιθανότατα γιατρός, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο πάνω σε φορείο. Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν θερμά, σε μια συγκινητική στιγμή.»

Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα - Ο Νουανέρι, που τον αντικατέστησε, έχασε μεγάλη ευκαιρία, αναφέρει το «Kicker.de» στο πρωτοσέλιδό του.
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