Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Αντιμετώπισε πρόβλημα με το κυκλοφορικό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένιωσε αδιαθεσία στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ και αποχώρησε με φορείο, δείτε βίντεο - Στο 25ο λεπτό ο Έλληνας εξτρέμ έδιωξε τη μπάλα πλάγιο άουτ και έπεσε κάτω ζητώντας αλλαγή - Τι αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ομάδα της Ντόρτμουντ, ο Έλληνας εξτρέμ αντιμετώπισε πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος και οδηγήθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις.
Η ενημέρωση της ομάδας:
«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».
Στις κερκίδες όλοι πάγωσαν με τον προπονητή, Νίκο Κόβατς να προσπαθεί να καταλάβει τι έχει γίνει.
Ganz bitter für Konstantinos #Karetsas und den #BVB! 🚨— Sky Sport (@SkySportDE) September 8, 2026
Der 18-Jährige Neuzugang muss nach 26 Minuten verletzt vom Feld. Der junge Grieche kann den Platz nicht alleine verlassen und wird mit einer Trage vom Feld gebracht.
Wir wünschen alles Gute und hoffen auf das Beste! pic.twitter.com/Wrn3e7EDKK
Σημειώνεται ότι ο Έλληνας εξτρέμ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση για λόγους αποφόρτισης.
Nazar değdirdik koca Dortmund’a…KONSTANTELIAS ve KARETSAS gibi iki çok yetenekli genci onbire direk monte ettiler derken… Ilk maç Konstatelias gitti… Ilk Şampiyonlar Ligi maçında da Karetsas gitti… Geçmiş olsun. Bayağı sıkıntı ikisinin yokluğu sezon için… #UCL #BVBVIL pic.twitter.com/HZYwsCnMbz— Juan KAAN (@JuanKaann) September 8, 2026
Μπορούσια Ντόρτμουντ: «Κάνουμε τον σταυρό μας να μην είναι κάτι σοβαρό»
Στην ανάπαυλα ο επίσημος λογαριασμός της Μπορούσια στο X πόσταρε μία περίληψη του πρώτου ημιχρόνου στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά σε μια δυνατή μονομαχία με μια σοκαριστική στιγμή: ο Κώστας Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο 26ο λεπτό, και κάνουμε τον σταυρό μας να μην είναι τίποτα σοβαρό.»
Επόμενη ενημέρωση της ομάδας ανέφερε ότι ο Καρέτσας πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αφού είχε θέμα με το κυκλοφορικό του σύστημα:
«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».
Keine Tore nach 45 ersten Minuten eines zerfahrenen Duells mit einem Schockmoment: Kosta Karetsas musste nach 26 Minuten vom Platz getragen werden, wir drücken die Daumen, dass es nichts Gravierendes ist. ✊ pic.twitter.com/0dvJ7eQ3GL— Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026
Τι αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ
Στο σύνολό τους τα γερμανικά ΜΜΕ στάθηκαν στο δυσάρεστο περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, στη διάρκεια του αγώνα Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
«Ανησυχία επικράτησε στο «Signal Iduna Park», καθώς ο νεοαποκτηθείς της Ντόρτμουντ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Champions League και στη συνέχεια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, αναφέρει η Sport1.de και συνεχίζει:
«Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξαφνικά κάθισε στον αγωνιστικό χώρο και σήκωσε το χέρι του, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, δείχνοντας πως χρειαζόταν βοήθεια».
«Νέο πλήγμα για την Ντόρτμουντ» γράφει η «Bild» και προσθέτει: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (18) αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Champions League με τη Βιγιαρεάλ. Ο καλοκαιρινός νεοαποκτηθείς, ο οποίος μετακόμισε από την Γκενκ έναντι 30 εκατ. ευρώ, έπεσε στο έδαφος μετά από 23 λεπτά αγώνα.
Ο Καρέτσας είχε ξεκινήσει μια γρήγορη αντεπίθεση, όμως όταν στη συνέχεια έκοψε ταχύτητα και έδωσε την μπάλα στον Τζούλιαν Ρίερσον, έκανε νόημα πως χρειαζόταν να σταματήσει.
Έγινε αμέσως αντιληπτό πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. "Μεταφέρετέ τον! Μεταφέρετέ τον!" ακούστηκε από τα μικρόφωνα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.
Στο γήπεδο χρειάστηκε να μπουν διασώστες και πιθανότατα γιατρός, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
Στη συνέχεια, ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο πάνω σε φορείο. Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν θερμά, σε μια συγκινητική στιγμή.»
Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα - Ο Νουανέρι, που τον αντικατέστησε, έχασε μεγάλη ευκαιρία, αναφέρει το «Kicker.de» στο πρωτοσέλιδό του.
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