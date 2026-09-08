Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Αντιμετώπισε πρόβλημα με το κυκλοφορικό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Keine Tore nach 45 ersten Minuten eines zerfahrenen Duells mit einem Schockmoment: Kosta Karetsas musste nach 26 Minuten vom Platz getragen werden, wir drücken die Daumen, dass es nichts Gravierendes ist. ✊ pic.twitter.com/0dvJ7eQ3GL — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Στην ανάπαυλα ο επίσημος λογαριασμός της Μπορούσια στο X πόσταρε μία περίληψη του πρώτου ημιχρόνου στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά σε μια δυνατή μονομαχία με μια σοκαριστική στιγμή: ο Κώστας Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο 26ο λεπτό, και κάνουμε τον σταυρό μας να μην είναι τίποτα σοβαρό.»«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».Στο σύνολό τους τα γερμανικά ΜΜΕ στάθηκαν στο δυσάρεστο περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, στη διάρκεια του αγώνα Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.«Ανησυχία επικράτησε στο «Signal Iduna Park», καθώς ο νεοαποκτηθείς της Ντόρτμουντ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Champions League και στη συνέχεια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, αναφέρει η Sport1.de και συνεχίζει:«Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξαφνικά κάθισε στον αγωνιστικό χώρο και σήκωσε το χέρι του, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, δείχνοντας πως χρειαζόταν βοήθεια».«Νέο πλήγμα για την Ντόρτμουντ» γράφει η «Bild» και προσθέτει: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (18) αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Champions League με τη Βιγιαρεάλ. Ο καλοκαιρινός νεοαποκτηθείς, ο οποίος μετακόμισε από την Γκενκ έναντι 30 εκατ. ευρώ, έπεσε στο έδαφος μετά από 23 λεπτά αγώνα.Ο Καρέτσας είχε ξεκινήσει μια γρήγορη αντεπίθεση, όμως όταν στη συνέχεια έκοψε ταχύτητα και έδωσε την μπάλα στον Τζούλιαν Ρίερσον, έκανε νόημα πως χρειαζόταν να σταματήσει.Έγινε αμέσως αντιληπτό πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. "Μεταφέρετέ τον! Μεταφέρετέ τον!" ακούστηκε από τα μικρόφωνα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.Στο γήπεδο χρειάστηκε να μπουν διασώστες και πιθανότατα γιατρός, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.Στη συνέχεια, ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο πάνω σε φορείο. Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν θερμά, σε μια συγκινητική στιγμή.»Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα - Ο Νουανέρι, που τον αντικατέστησε, έχασε μεγάλη ευκαιρία, αναφέρει το «Kicker.de» στο πρωτοσέλιδό του.