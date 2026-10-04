Βίντεο από την επίθεση στην οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία: Οι σπαρακτικές εκκλήσεις της 54χρονης για βοήθεια, «σ' έφαγα» της φώναζε ο 35χρονος
Βίντεο από την επίθεση στην οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία: Οι σπαρακτικές εκκλήσεις της 54χρονης για βοήθεια, «σ' έφαγα» της φώναζε ο 35χρονος
Ο δράστης, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, δεν σταμάτησε ακόμη και όταν στο δρόμο βγήκαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν τις κραυγές της άτυχης οδηγού
Σκηνές σαν από ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν αργά τη νύχτα στην Νέα Ιωνία όπου μια οδηγός ταξί έζησε τον απόλυτο τρόμο, όταν ένας πελάτης που είχε πάρει κούρσα της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί γιατί δεν λειτουργούσε το POS της.
Για αυτή την ασήμαντη αφορμή ο 35χρονος έπαθε αμόκ, την άρπαξε από το λαιμό και τη δάγκωσε με την 54χρονη να ουρλιάζει και να καλεί σε βοήθεια, ενώ το αίμα έτρεχε από το κομμένο της αυτί. Στα βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγεται η επαγγελματίας οδηγός να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που ο πελάτης την απειλεί λέγοντάς της «σε έφαγα»!
Η 54χρονη οδηγός του ταξί τρέχει γύρω από το ταξί για να γλιτώσει από τη μανία του 35χρονου, ο οποίος την ακολουθεί για να την πιάσει από το κεφάλι. Ο δράστης, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, δεν σταματά ακόμη και όταν στο δρόμο κατεβαίνουν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι άκουσαν τις κραυγές της άτυχης οδηγού.
Όλα έγιναν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα, όταν η 54χρονη αποβίβασε με το ταξί της τον 35χρονο στην οδό Δερμιδεσίου, στην Νέα Ιωνία. Ο πελάτης έβγαλε την κάρτα του για να πληρώσει, αλλά το κινητό της οδηγού, το οποίο λειτουργούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή.
Η οδηγός ζήτησε από τον 35χρονο να αλλάξουν σημείο ώστε να πιάσει σήμα το κινητό και στη συνέχεια θα τον πήγαινε πίσω, στο σπίτι του. Ο 35χρονος εκνευρίστηκε αλλά, όταν η οδηγός του είπε ότι καλό είναι να έχει και χρήματα πάνω του για τέτοιες περιπτώσεις, έπαθε κρίση.
Ξεκίνησε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί και άρπαξε την ατυχή γυναίκα από τον λαιμό, λέγοντάς της πως θα τη σκοτώσει.
Η 54χρονη βγήκε στο δρόμο για να σωθεί και εκεί ο 35χρονος της δάγκωσε το αυτί, το οποίο αποκολλήθηκε. Εκείνος δεν σταμάτησε και συνέχισε να την κυνηγά, μέχρι που στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.
Για αυτή την ασήμαντη αφορμή ο 35χρονος έπαθε αμόκ, την άρπαξε από το λαιμό και τη δάγκωσε με την 54χρονη να ουρλιάζει και να καλεί σε βοήθεια, ενώ το αίμα έτρεχε από το κομμένο της αυτί. Στα βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, ακούγεται η επαγγελματίας οδηγός να φωνάζει «βοήθεια» την ώρα που ο πελάτης την απειλεί λέγοντάς της «σε έφαγα»!
Η 54χρονη οδηγός του ταξί τρέχει γύρω από το ταξί για να γλιτώσει από τη μανία του 35χρονου, ο οποίος την ακολουθεί για να την πιάσει από το κεφάλι. Ο δράστης, ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, δεν σταματά ακόμη και όταν στο δρόμο κατεβαίνουν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι άκουσαν τις κραυγές της άτυχης οδηγού.
Όλα έγιναν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα, όταν η 54χρονη αποβίβασε με το ταξί της τον 35χρονο στην οδό Δερμιδεσίου, στην Νέα Ιωνία. Ο πελάτης έβγαλε την κάρτα του για να πληρώσει, αλλά το κινητό της οδηγού, το οποίο λειτουργούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή.
Η οδηγός ζήτησε από τον 35χρονο να αλλάξουν σημείο ώστε να πιάσει σήμα το κινητό και στη συνέχεια θα τον πήγαινε πίσω, στο σπίτι του. Ο 35χρονος εκνευρίστηκε αλλά, όταν η οδηγός του είπε ότι καλό είναι να έχει και χρήματα πάνω του για τέτοιες περιπτώσεις, έπαθε κρίση.
Ξεκίνησε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί και άρπαξε την ατυχή γυναίκα από τον λαιμό, λέγοντάς της πως θα τη σκοτώσει.
Η 54χρονη βγήκε στο δρόμο για να σωθεί και εκεί ο 35χρονος της δάγκωσε το αυτί, το οποίο αποκολλήθηκε. Εκείνος δεν σταμάτησε και συνέχισε να την κυνηγά, μέχρι που στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.
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