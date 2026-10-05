Nations League: Η Ολλανδία έπιασε την Ελλάδα στην κορυφή, η Πορτογαλία «κλείδωσε» την πρωτιά, όρθια η Αυστρία, δείτε γκολ
Nations League: Η Ολλανδία έπιασε την Ελλάδα στην κορυφή, η Πορτογαλία «κλείδωσε» την πρωτιά, όρθια η Αυστρία, δείτε γκολ
Οι «Οράνιε» νίκησαν 2-1 τη Σερβία, οι Πορτογάλοι έκαναν το «4 στα 4», ενώ η Αυστρία έμεινε πρώτη στη League B - Επεισόδιο στη φυσούνα μετά το πρώτο ημίχρονο του Ιρλανδία-Ισραήλ
Η Ολλανδία επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Αϊντχόφεν, παρέμεινε αήττητη με τον Τσάβι στον πάγκο και ανέβηκε στους 8 βαθμούς, όσους έχει και η Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του Nations League. Την ίδια ώρα, η Πορτογαλία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό της και την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ Αυστρία και Κόσοβο έμειναν στο 1-1 για τη League B. Η αγωνιστική, πάντως, σημαδεύτηκε και από ένταση στο Ιρλανδία-Ισραήλ, με μέλη των δύο αποστολών να έρχονται σε αντιπαράθεση κατά την αποχώρησή τους για τα αποδυτήρια.
Πρωταγωνιστής στο πρώτο μέρος ήταν ο Τέουν Κουπμάινερς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Ο μέσος της Γιουβέντους άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της εθνικής Ολλανδίας με αυτόν τον τρόπο μετά τον Μέμφις Ντεπάι το 2021.
Η βραδιά του, πάντως, είχε και αρνητική πλευρά. Στο 35ο λεπτό ο Κουπμάινερς είχε σημαντικό μερίδιο ευθύνης στη φάση από την οποία ο Τσβέτκοβιτς ισοφάρισε για τη Σερβία σε 1-1. Οι «Οράνιε» διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκαν τελικά το γκολ της νίκης στο 71ο λεπτό. Ο Ντένζελ Ντάμφρις έστειλε δυνατά την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Τιγιάνι Ράιντερς, αντί να επιχειρήσει το τελείωμα, γύρισε έξυπνα προς τον Τζόσουα Ζίρκζε. Ο επιθετικός της Ολλανδίας εκτέλεσε από κοντά για το 2-1, πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ μέσα στο 2026. Με τη νίκη αυτή η Ολλανδία έφτασε τους 8 βαθμούς και ισοβαθμεί με την Ελλάδα στην κορυφή του 2ου ομίλου.
Αντίθετα, η Σερβία παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό και βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Οι πιθανότητές της να αποφύγει τη διαδικασία των μπαράζ για την παραμονή λιγοστεύουν, με τους Σέρβους να οδεύουν προς τη μάχη για να μην υποβιβαστούν στη League B.
Παράλληλα, η Δανία απέκτησε σαφές προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του ομίλου, καθώς πέρασε με 1-0 από το Κάρντιφ απέναντι στην Ουαλία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ράσμους Χόιλουντ με πέναλτι στο 75ο λεπτό.
Κουπμάινερς από πρωταγωνιστής... μοιραίοςΗ Ολλανδία έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο και στέλνοντας παράλληλα τη Σερβία ακόμη πιο κοντά στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Πρωταγωνιστής στο πρώτο μέρος ήταν ο Τέουν Κουπμάινερς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Ο μέσος της Γιουβέντους άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της εθνικής Ολλανδίας με αυτόν τον τρόπο μετά τον Μέμφις Ντεπάι το 2021.
Η βραδιά του, πάντως, είχε και αρνητική πλευρά. Στο 35ο λεπτό ο Κουπμάινερς είχε σημαντικό μερίδιο ευθύνης στη φάση από την οποία ο Τσβέτκοβιτς ισοφάρισε για τη Σερβία σε 1-1. Οι «Οράνιε» διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκαν τελικά το γκολ της νίκης στο 71ο λεπτό. Ο Ντένζελ Ντάμφρις έστειλε δυνατά την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Τιγιάνι Ράιντερς, αντί να επιχειρήσει το τελείωμα, γύρισε έξυπνα προς τον Τζόσουα Ζίρκζε. Ο επιθετικός της Ολλανδίας εκτέλεσε από κοντά για το 2-1, πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ μέσα στο 2026. Με τη νίκη αυτή η Ολλανδία έφτασε τους 8 βαθμούς και ισοβαθμεί με την Ελλάδα στην κορυφή του 2ου ομίλου.
Αντίθετα, η Σερβία παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό και βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Οι πιθανότητές της να αποφύγει τη διαδικασία των μπαράζ για την παραμονή λιγοστεύουν, με τους Σέρβους να οδεύουν προς τη μάχη για να μην υποβιβαστούν στη League B.
Η Πορτογαλία «κλείδωσε» την πρώτη θέσηΣτον 4ο όμιλο, η Πορτογαλία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τόσο την κορυφή όσο και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς δυσκολεύτηκε απέναντι στη Νορβηγία στο «Ντραγκάο» του Πόρτο, αλλά επικράτησε με 2-1, χάρη στο νικητήριο γκολ του Γκονζάλο Ράμος στο 79ο λεπτό. Οι Πορτογάλοι έφτασαν έτσι στο απόλυτο «4 στα 4».
Παράλληλα, η Δανία απέκτησε σαφές προβάδισμα για τη δεύτερη θέση του ομίλου, καθώς πέρασε με 1-0 από το Κάρντιφ απέναντι στην Ουαλία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ράσμους Χόιλουντ με πέναλτι στο 75ο λεπτό.
Έμεινε στην κορυφή η ΑυστρίαΣτον 3ο όμιλο της League B, η Αυστρία διατήρησε το αήττητο και παρέμεινε στην πρώτη θέση, παρά το γεγονός ότι έμεινε στο 1-1 με το Κόσοβο στην Πρίστινα.
Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 70ό λεπτό με τον Ασλάνι και έδειξαν να πλησιάζουν σε μία νίκη που θα τους επέτρεπε να πιάσουν τους Αυστριακούς στην κορυφή. Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ, όμως, απάντησε ένα τέταρτο αργότερα. Στο 85', έπειτα από εκτέλεση πλαγίου, ο Λανγκ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.
Η Αυστρία έφτασε έτσι τους 8 βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές και εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στη μάχη για την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στη League A. Το Κόσοβο, από την πλευρά του, έχασε την ευκαιρία να την φτάσει στην κορυφή.
Ένταση στο Ιρλανδία-Ισραήλ και καταγγελία για φτύσιμοΈνταση σημειώθηκε και στη βραδινή αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.
Αμέσως μετά το σφύριγμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, μέλη των δύο αποστολών ήρθαν σε αντιπαράθεση κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια, με την κατάσταση να ξεφεύγει για λίγα λεπτά. Σύμφωνα με ιρλανδικά δημοσιεύματα, μάλιστα, Ισραηλινός ποδοσφαιριστής φέρεται να έφτυσε τον 47χρονο γυμναστή της Ιρλανδίας, Ντέιμιεν Ντόιλ.
Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ουδέτερο έδαφος, στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Το κλίμα ήταν ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο πριν από τη σέντρα, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό για την Ιρλανδία, αλλά ο Πέρετζ ισοφάρισε στο 47', διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Νίκες για Μάλτα και ΑζερμπαϊτζάνΤην ίδια ώρα με την αναμέτρηση του Κοσόβου με την Αυστρία, η Μάλτα επικράτησε 1-0 της Ανδόρας.
Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο 49ο λεπτό ο Τέμα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.
Νωρίτερα, την αγωνιστική δράση είχε ανοίξει η αναμέτρηση του Αζερμπαϊτζάν με τη Λιθουανία. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τον Καϊμπουλάγιεφ να σκοράρει στο 25ο λεπτό, γράφοντας το 1-0 και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία-Βέλγιο 5/10
Ιταλία-Τουρκία 5/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Γαλλία 7
Βέλγιο 6
Ιταλία 4
Τουρκία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία-Σερβία 2-1
ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ολλανδία 8
ΕΛΛΑΔΑ 8
Γερμανία 5
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κροατία-Ισπανία 6/10
Αγγλία-Τσεχία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ισπανία 9
Αγγλία 6
Κροατία 3
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1
Ουαλία-Δανία 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Πορτογαλία 12 --Προημιτελικοί
Δανία 6
Νορβηγία 3
Ουαλία 3
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Β. Μακεδονία 6/10
Σκωτία-Σλοβενία 6/10
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Ελβετία 9
Σκωτία 4
Σλοβενία 4
Βόρεια Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουκρανία-Ουγγαρία 5/10
Β.Ιρλανδία-Γεωργία 5/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Βόρεια Ιρλανδία 7
Ουκρανία 4
Ουγγαρία 4
Γεωργία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Κόσοβο-Αυστρία 1-1
Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Αυστρία 8
Κόσοβο 5
Ιρλανδία
Ισραήλ 5
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Σουηδία 5/10
Βοσνία-Πολωνία 5/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Σουηδία 7
Βοσνία 5
Πολωνία 4
Ρουμανία 0
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10
Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Φινλανδία 7
Αλβανία 6
Λευκορωσία 4
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κύπρος-Λετονία 5/10
Μαυροβούνιο-Αρμενία 5/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μαυροβούνιο 9
Κύπρος 4
Αρμενία 3
Λετονία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10
Μολδαβία-Σλοβακία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Σλοβακία 7
Μολδαβία 4
Νησιά Φαρόε 3
Καζακστάν 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10
Εσθονία-Ισλανδία 6/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ισλανδία 7
Εσθονία 5
Λουξεμβούργο 3
Βουλγαρία 1
LEAGUE D1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μάλτα-Ανδόρα 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάλτα 7
Γιβραλτάρ 2 -2αγ.
Ανδόρα 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Αζερμπαϊτζάν 5
Λιθουανία 4
Λιχτενστάιν 1 -2αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα