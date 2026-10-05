Nations League: Η Ολλανδία έπιασε την Ελλάδα στην κορυφή, η Πορτογαλία «κλείδωσε» την πρωτιά, όρθια η Αυστρία, δείτε γκολ

Έμεινε στην κορυφή η Αυστρία

Ένταση στο Ιρλανδία-Ισραήλ και καταγγελία για φτύσιμο

Νίκες για Μάλτα και Αζερμπαϊτζάν

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

LEAGUE B

LEAGUE C

LEAGUE D

Στον 3ο όμιλο της League B, η Αυστρία διατήρησε το αήττητο και παρέμεινε στην πρώτη θέση, παρά το γεγονός ότι έμεινε στο 1-1 με το Κόσοβο στην Πρίστινα.Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 70ό λεπτό με τον Ασλάνι και έδειξαν να πλησιάζουν σε μία νίκη που θα τους επέτρεπε να πιάσουν τους Αυστριακούς στην κορυφή. Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ, όμως, απάντησε ένα τέταρτο αργότερα. Στο 85', έπειτα από εκτέλεση πλαγίου, ο Λανγκ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.Η Αυστρία έφτασε έτσι τους 8 βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές και εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στη μάχη για την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο στη League A. Το Κόσοβο, από την πλευρά του, έχασε την ευκαιρία να την φτάσει στην κορυφή.Ένταση σημειώθηκε και στη βραδινή αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.Αμέσως μετά το σφύριγμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, μέλη των δύο αποστολών ήρθαν σε αντιπαράθεση κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια, με την κατάσταση να ξεφεύγει για λίγα λεπτά. Σύμφωνα με ιρλανδικά δημοσιεύματα, μάλιστα, Ισραηλινός ποδοσφαιριστής φέρεται να έφτυσε τον 47χρονο γυμναστή της Ιρλανδίας, Ντέιμιεν Ντόιλ.Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ουδέτερο έδαφος, στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Το κλίμα ήταν ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο πριν από τη σέντρα, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό για την Ιρλανδία, αλλά ο Πέρετζ ισοφάρισε στο 47', διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.Την ίδια ώρα με την αναμέτρηση του Κοσόβου με την Αυστρία, η Μάλτα επικράτησε 1-0 της Ανδόρας.Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο 49ο λεπτό ο Τέμα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.Νωρίτερα, την αγωνιστική δράση είχε ανοίξει η αναμέτρηση του Αζερμπαϊτζάν με τη Λιθουανία. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τον Καϊμπουλάγιεφ να σκοράρει στο 25ο λεπτό, γράφοντας το 1-0 και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.Γαλλία-Βέλγιο 5/10Ιταλία-Τουρκία 5/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Γαλλία 7Βέλγιο 6Ιταλία 4Τουρκία 0Ολλανδία-Σερβία 2-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Ολλανδία 8Γερμανία 5Σερβία 0Κροατία-Ισπανία 6/10Αγγλία-Τσεχία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Ισπανία 9Αγγλία 6Κροατία 3Τσεχία 0Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1Ουαλία-Δανία 0-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Πορτογαλία 12 --ΠροημιτελικοίΔανία 6Νορβηγία 3Ουαλία 3Ελβετία-Β. Μακεδονία 6/10Σκωτία-Σλοβενία 6/10Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)Ελβετία 9Σκωτία 4Σλοβενία 4Βόρεια Μακεδονία 0Ουκρανία-Ουγγαρία 5/10Β.Ιρλανδία-Γεωργία 5/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Βόρεια Ιρλανδία 7Ουκρανία 4Ουγγαρία 4Γεωργία 1Κόσοβο-Αυστρία 1-1Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)Αυστρία 8Κόσοβο 5ΙρλανδίαΙσραήλ 5Ρουμανία-Σουηδία 5/10Βοσνία-Πολωνία 5/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Σουηδία 7Βοσνία 5Πολωνία 4Ρουμανία 0Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Φινλανδία 7Αλβανία 6Λευκορωσία 4Σαν Μαρίνο 0Κύπρος-Λετονία 5/10Μαυροβούνιο-Αρμενία 5/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Μαυροβούνιο 9Κύπρος 4Αρμενία 3Λετονία 1Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10Μολδαβία-Σλοβακία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)Σλοβακία 7Μολδαβία 4Νησιά Φαρόε 3Καζακστάν 1Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10Εσθονία-Ισλανδία 6/10ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Ισλανδία 7Εσθονία 5Λουξεμβούργο 3Βουλγαρία 1Μάλτα-Ανδόρα 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Μάλτα 7Γιβραλτάρ 2 -2αγ.Ανδόρα 1Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)Αζερμπαϊτζάν 5Λιθουανία 4Λιχτενστάιν 1 -2αγ.