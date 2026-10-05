Γκαγκάτσης: «Ο πρωταρχικός στόχος επετεύχθη, αυτή η Εθνική μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο», βίντεο
Γκαγκάτσης: «Ο πρωταρχικός στόχος επετεύχθη, αυτή η Εθνική μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο», βίντεο
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ συνεχάρη την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για την έως τώρα πορεία της στον Β' όμιλο της League A του UEFA Nations League
Ακάθεκτη συνεχίζει η Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του Β' ομίλου της League A του UEFA Nations League ύστερα από τη διεξαγωγή τεσσάρων αγωνιστικών.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο που ήταν η εξασφάλιση της τρίτης θέσης. Με αφορμή την σπουδαία πορεία της «γαλανόλευκης» ο Μάκης Γκαγκάτσης συνεχάρη τους Έλληνες διεθνείς.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ δήλωσε: «Η ψυχή και ο τρόπος που έστησε την ομάδα ο προπονητής μας έφεραν έως εδώ και φυσικά οι παίκτες που έβγαλαν μια πολύ δύσκολη τετράδα αγώνων. Δώσαμε δύο εντός έδρας παιχνίδια μπροστά σε μία φανταστική ατμόσφαιρα στην Τούμπα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο πρωταρχικός στόχος επετεύχθη και ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα. Ελπίζουμε τον Νοέμβριο να είμαστε όπως και τώρα, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδο στα προημιτελικά του Nations League».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Παρά τις απουσίες που είχαμε τα παιδιά αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Δεν αποτελεί έκπληξη που είμαστε στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Εάν τον Νοέμβριο είμαστε όπως πρέπει θα είμαστε στα προημιτελικά».
«Επειδή στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προσωπικά τον κ. Σαββίδη για την φιλοξενία στο γήπεδο της Τούμπας».
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο που ήταν η εξασφάλιση της τρίτης θέσης. Με αφορμή την σπουδαία πορεία της «γαλανόλευκης» ο Μάκης Γκαγκάτσης συνεχάρη τους Έλληνες διεθνείς.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ δήλωσε: «Η ψυχή και ο τρόπος που έστησε την ομάδα ο προπονητής μας έφεραν έως εδώ και φυσικά οι παίκτες που έβγαλαν μια πολύ δύσκολη τετράδα αγώνων. Δώσαμε δύο εντός έδρας παιχνίδια μπροστά σε μία φανταστική ατμόσφαιρα στην Τούμπα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Ο πρωταρχικός στόχος επετεύχθη και ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα. Ελπίζουμε τον Νοέμβριο να είμαστε όπως και τώρα, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδο στα προημιτελικά του Nations League».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Παρά τις απουσίες που είχαμε τα παιδιά αντικατέστησαν επάξια αυτούς που έλειπαν. Δεν αποτελεί έκπληξη που είμαστε στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Εάν τον Νοέμβριο είμαστε όπως πρέπει θα είμαστε στα προημιτελικά».
«Επειδή στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προσωπικά τον κ. Σαββίδη για την φιλοξενία στο γήπεδο της Τούμπας».
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