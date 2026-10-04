«Λες κι έπαιζα σε ταινία με τρελό κανίβαλο, έδεσε το στόμα του σαν λαμπραντόρ»: Πώς περιγράφει η οδηγός ταξί την επίθεση του 35χρονου που της έκοψε το αυτί



Το χρονικό

Όλα έγιναν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα, όταν η 54χρονη αποβίβασε με το ταξί της τον 35χρονο στην οδό Δερμιδεσίου, στη Νέα Ιωνία. Ο πελάτης έβγαλε την κάρτα του για να πληρώσει, αλλά το κινητό της οδηγού, το οποίο λειτουργούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή.Η οδηγός ζήτησε από τον 35χρονο να αλλάξουν σημείο ώστε να πιάσει σήμα το κινητό και στη συνέχεια θα τον πήγαινε πίσω, στο σπίτι του. Ο 35χρονος εκνευρίστηκε αλλά, όταν η οδηγός του είπε ότι καλό είναι να έχει και χρήματα πάνω του για τέτοιες περιπτώσεις, έπαθε κρίση.Ξεκίνησε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί και άρπαξε την ατυχή γυναίκα από τον λαιμό, λέγοντάς της πως θα τη σκοτώσει.Η 54χρονη βγήκε στο δρόμο για να σωθεί και εκεί ο 35χρονος της δάγκωσε το αυτί, το οποίο αποκολλήθηκε. Εκείνος δεν σταμάτησε και συνέχισε να την κυνηγά, μέχρι που στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή κι αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.