Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με μηχανή που επέβαιναν δύο 17χρονοι
ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη Τροχαίο Δυστύχημα θανατηφόρο τροχαίο Μηχανή Μοτοσικλέτα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με μηχανή που επέβαιναν δύο 17χρονοι

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο 17χρονος και η 17χρονη που επέβαιναν στη δεύτερη μηχανή

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος, η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με μηχανή που επέβαιναν δύο 17χρονοι
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Θανατηφόρο τροχαίο με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας.

Κατά πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστο λόγο η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο 17χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των δύο μηχανών.
26 ΣΧΟΛΙΑ

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