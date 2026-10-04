Η Μαρία Παναγοπούλου μοιράστηκε την εξομολόγηση που είχε κάνει κάποτε ο Χαρδαβέλλας στον Μαζωνάκη
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Μαρία Παναγοπούλου Κώστας Χαρδαβέλλας Γιώργος Μαζωνάκης

Η Μαρία Παναγοπούλου μοιράστηκε την εξομολόγηση που είχε κάνει κάποτε ο Χαρδαβέλλας στον Μαζωνάκη

Η χήρα του δημοσιογράφου έκανε μία ανάρτηση με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice στον τραγουδιστή

Η Μαρία Παναγοπούλου μοιράστηκε την εξομολόγηση που είχε κάνει κάποτε ο Χαρδαβέλλας στον Μαζωνάκη
Μια ιδιαίτερη ιστορία από το παρελθόν με πρωταγωνιστές τον Κώστα Χαρδαβέλλα και τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε μέσα από τα social media η Μαρία Παναγοπούλου.

Η χήρα του δημοσιογράφου έκανε μία ανάρτηση με αφορμή το αφιέρωμα του The Voice στον τραγουδιστή, θυμούμενη έναν ξεχωριστό διάλογο που είχαν οι δύο άντρες γύρω από ένα τραγούδι του καλλιτέχνη.

Όπως αποκάλυψε, ο Κώστας Χαρδαβέλλας αγαπούσε πολύ το τραγούδι με τον στίχο «τέσσερις πήγε, μου ’παν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί…». Κάποια στιγμή που συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και του εξήγησε γιατί είχε ξεχωρίσει το συγκεκριμένο τραγούδι. «Το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι που λες, μικρέ. Ξέρω καλά τι είναι να σου λένε φύγε από το μαγαζί κι εσύ να μη θέλεις να φύγεις, γιατί το μόνο που σε περιμένει είναι ένα σκοτεινό και άδειο σπίτι», του είχε εξομολογηθεί ο δημοσιογράφος.

Δείτε την ανάρτησή της

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