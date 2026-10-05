Η Ναόμι Κάμπελ δεν αντέχει τα μικρόβια: Σκούπισε με αντισηπτικό ποδήλατο πριν το καβαλήσει στο Παρίσι, δείτε βίντεο
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Ναόμι Κάμπελ Παρίσι Ποδήλατο

Η Ναόμι Κάμπελ δεν αντέχει τα μικρόβια: Σκούπισε με αντισηπτικό ποδήλατο πριν το καβαλήσει στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Αφού, όμως, ξεπέρασε τον... σκόπελο των μικροβίων, η Ναόμι Κάμπελ βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δεύτερο ζήτημα καθώς, όπως είπε, «έχω να κάνω ποδήλατο χρόνια, εκτός αν ήταν στατικό»

Η Ναόμι Κάμπελ δεν αντέχει τα μικρόβια: Σκούπισε με αντισηπτικό ποδήλατο πριν το καβαλήσει στο Παρίσι, δείτε βίντεο
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Τη φοβία της για τα μικρόβια επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά στο Παρίσι η Ναόμι Κάμπελ, η οποία την περίοδο του κορωνοϊού ταξίδευε με στολή... χημικού πολέμου.

Το μοντέλο που βρέθηκε στη πρωτεύουσα της Γαλλίας για την εβδομάδα μόδας, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει δημόσιο ποδήλατο για να μετακινηθεί λόγω των διαδηλώσεων στην πόλη.

«Έχω κολλήσει στο Παρίσι, έχω κολλήσει, είμαι εγκλωβισμένη ανάμεσα σε διαδηλώσεις, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω το ποδήλατο», είπε η Ναόμι Κάμπελ. «Αλλά μου είναι αδύνατο να πάρω το ποδήλατο χωρίς τα γάντια μου» πρόσθεσε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Ναόμι Κάμπελ σκούπισε σχεδόν όλο το ποδήλατο με αντισηπτικά μαντιλάκια ενώ δεν έβγαλε ούτε στιγμή τα γάνια που φορούσε.



Αφού, όμως, ξεπέρασε τον... σκόπελο των μικροβίων, η Ναόμι Κάμπελ βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα δεύτερο ζήτημα.

«Δεν ξέρω καν αν μπορώ να κάνω ποδήλατο, έχω να κάνω ποδήλατο χρόνια, εκτός αν ήταν στατικό» είπε χαρακτηριστικά ενώ απευθυνόμενη στους συνοδούς της πρόσθεσε: «Θεέ μου, αυτό δεν γίνεται, πού είναι τα αθλητικά μου; Σκόπευα να φορέσω τα αθλητικά μου σήμερα και εσείς μου είπατε να φορέσω παπούτσια».
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