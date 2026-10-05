Ταυτοποιήθηκαν οι δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς στην Τζόρτζια, 35 τραυματίες και καμία σύλληψη

Τα θύματα ήταν 21 και 23 ετών - Πάνω από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη γιορτή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί





Ποιοι είναι οι δύο νεκροί Ο ιατροδικαστής της κομητείας Ντούλι, Μπρετ Γουόλς, ταυτοποίησε τους δύο νεκρούς ως τον 21χρονο ΤζαΚέβιον Τζάκσον (JaQuevion Jackson) από το Κορντίλ της Τζόρτζια και τον 23χρονο Μακέιλεμπ Τζάκσον (Macaleb Jackson) από το Χόκινσβιλ.







Οι σοροί τους πρόκειται να μεταφερθούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Georgia Bureau of Investigation (GBI), όπου θα διενεργηθούν νεκροψίες-νεκροτομές.









Κλείσιμο Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στη 1:25 τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου (08:25 το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας), στην περιοχή του οικοδομικού τετραγώνου 900 της Pine Street στη Βιένα.



Αστυνομικοί της κομητείας Ντούλι περιπολούσαν κοντά σε υπαίθρια γιορτή της γειτονιάς όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και έσπευσαν στο σημείο.



Οι αρχές εντόπισαν πολλούς τραυματίες, ενώ δύο άνθρωποι βρέθηκαν στο οικοδομικό τετράγωνο 600 της Pine Street και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου.



Σύμφωνα με τις αρχές, πυρά δέχθηκαν άνθρωποι σε δύο διαφορετικά σημεία, σε απόσταση περίπου ενός οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ τους.



Δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που ξέσπασαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε υπαίθρια γιορτή στη Βιένα της Τζόρτζια , στις ΗΠΑ . Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κατάσταση που κυμαίνεται από σταθερή έως κρίσιμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο.Ο ιατροδικαστής της κομητείας Ντούλι, Μπρετ Γουόλς, ταυτοποίησε τους δύο νεκρούς ως τον 21χρονο ΤζαΚέβιον Τζάκσον (JaQuevion Jackson) από το Κορντίλ της Τζόρτζια και τον 23χρονο Μακέιλεμπ Τζάκσον (Macaleb Jackson) από το Χόκινσβιλ.Οι σοροί τους πρόκειται να μεταφερθούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Georgia Bureau of Investigation (GBI), όπου θα διενεργηθούν νεκροψίες-νεκροτομές.Σύμφωνα με το GBI, ακόμη 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τουλάχιστον 25 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Οι ηλικίες των τραυματιών κυμαίνονται από 14 έως 51 ετών και η κατάστασή τους από σταθερή έως κρίσιμη.Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στη 1:25 τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου (08:25 το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας), στην περιοχή του οικοδομικού τετραγώνου 900 της Pine Street στη Βιένα.Αστυνομικοί της κομητείας Ντούλι περιπολούσαν κοντά σε υπαίθρια γιορτή της γειτονιάς όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και έσπευσαν στο σημείο.Οι αρχές εντόπισαν πολλούς τραυματίες, ενώ δύο άνθρωποι βρέθηκαν στο οικοδομικό τετράγωνο 600 της Pine Street και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου.Σύμφωνα με τις αρχές, πυρά δέχθηκαν άνθρωποι σε δύο διαφορετικά σημεία, σε απόσταση περίπου ενός οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ τους.





Πάνω από 1.000 άνθρωποι στη γιορτή Την ώρα της επίθεσης, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή κοντά στο γυμναστήριο του Dooly County Recreation Department, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για το Σαββατοκύριακο του homecoming.



Ο επικεφαλής των σχολείων της κομητείας Ντούλι, Σέροντ Γουίλαφορντ, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη γιορτή δεν ήταν εκδήλωση που είχε διοργανωθεί ή χρηματοδοτηθεί από το σχολικό σύστημα.



Ωστόσο, λόγω του αντίκτυπου που είχε το περιστατικό στην τοπική κοινωνία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.



Καμία σύλληψη μέχρι στιγμής Το Georgia Bureau of Investigation και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ντούλι διεξάγουν από κοινού την έρευνα.



Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καμία σύλληψη, ενώ οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει ύποπτο ή «πρόσωπο ενδιαφέροντος».



Παράλληλα, δεν έχουν καταλήξει σε συμπέρασμα για το τι προκάλεσε την επίθεση.



«Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε» το αιματηρό περιστατικό, δήλωσε ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του GBI.



Οι αρχές έχουν πάντως αναφέρει ότι δεν εκτιμούν πως εξακολουθεί να υπάρχει ενεργή απειλή για την περιοχή.



Δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε νέους μέσα σε λίγες ημέρες Η Βιένα βρίσκεται περίπου 210 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία ένοπλη επίθεση στην κεντρική Τζόρτζια. Στο κοντινό Μέικον, 12 έφηβοι είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων την προηγούμενη εβδομάδα.



Το GBI καλεί οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για την επίθεση στη Βιένα να επικοινωνήσει με το περιφερειακό γραφείο του στο Πέρι ή να καταθέσει ανώνυμα στοιχεία μέσω των διαθέσιμων γραμμών και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής πληροφοριών.



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, όταν ολοκληρωθεί, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Cordele Judicial Circuit για αξιολόγηση και ενδεχόμενη άσκηση διώξεων.