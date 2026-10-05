Ταυτοποιήθηκαν οι δύο νεκροί από τους πυροβολισμούς στην Τζόρτζια, 35 τραυματίες και καμία σύλληψη
Τα θύματα ήταν 21 και 23 ετών - Πάνω από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη γιορτή όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί
Ποιοι είναι οι δύο νεκροίΟ ιατροδικαστής της κομητείας Ντούλι, Μπρετ Γουόλς, ταυτοποίησε τους δύο νεκρούς ως τον 21χρονο ΤζαΚέβιον Τζάκσον (JaQuevion Jackson) από το Κορντίλ της Τζόρτζια και τον 23χρονο Μακέιλεμπ Τζάκσον (Macaleb Jackson) από το Χόκινσβιλ.
UPDATE - October 4, 2026:— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) October 5, 2026
The victims killed in this shooting have been identified,
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Οι σοροί τους πρόκειται να μεταφερθούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Georgia Bureau of Investigation (GBI), όπου θα διενεργηθούν νεκροψίες-νεκροτομές.
Σύμφωνα με το GBI, ακόμη 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τουλάχιστον 25 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Οι ηλικίες των τραυματιών κυμαίνονται από 14 έως 51 ετών και η κατάστασή τους από σταθερή έως κρίσιμη.
GBI Investigates Shooting Deaths in Dooly County, GA— SubX.News® (@SubxNews) October 5, 2026
UPDATE - October 4, 2026:
Victims killed in this shooting have been identified as Jaquevion Jackson, age 21, of Cordele, GA, and Macaleb Jackson, age 23, of Hawkinsville, GA.
Condition of the 35 injured victims range from… https://t.co/p5KKCuYLw3 pic.twitter.com/A6cqGFTWid
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στη 1:25 τα ξημερώματα της 4ης Οκτωβρίου (08:25 το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας), στην περιοχή του οικοδομικού τετραγώνου 900 της Pine Street στη Βιένα.
Αστυνομικοί της κομητείας Ντούλι περιπολούσαν κοντά σε υπαίθρια γιορτή της γειτονιάς όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και έσπευσαν στο σημείο.
Οι αρχές εντόπισαν πολλούς τραυματίες, ενώ δύο άνθρωποι βρέθηκαν στο οικοδομικό τετράγωνο 600 της Pine Street και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου.
Σύμφωνα με τις αρχές, πυρά δέχθηκαν άνθρωποι σε δύο διαφορετικά σημεία, σε απόσταση περίπου ενός οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ τους.
In other ... AWFUL "news"— AmericaReal (@AmericaReal3) October 4, 2026
2 dead, 35 injured in homecoming party mass shooting in Georgia.
VIENNA, Ga
Two people are dead and 35 people have been injured in a mass shooting at a homecoming party in Georgia, according to officials.
According to the Georgia Bureau of… pic.twitter.com/KnFzEwocX1
Πάνω από 1.000 άνθρωποι στη γιορτήΤην ώρα της επίθεσης, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή κοντά στο γυμναστήριο του Dooly County Recreation Department, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για το Σαββατοκύριακο του homecoming.
Ο επικεφαλής των σχολείων της κομητείας Ντούλι, Σέροντ Γουίλαφορντ, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη γιορτή δεν ήταν εκδήλωση που είχε διοργανωθεί ή χρηματοδοτηθεί από το σχολικό σύστημα.
Ωστόσο, λόγω του αντίκτυπου που είχε το περιστατικό στην τοπική κοινωνία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
Καμία σύλληψη μέχρι στιγμήςΤο Georgia Bureau of Investigation και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ντούλι διεξάγουν από κοινού την έρευνα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καμία σύλληψη, ενώ οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει ύποπτο ή «πρόσωπο ενδιαφέροντος».
Παράλληλα, δεν έχουν καταλήξει σε συμπέρασμα για το τι προκάλεσε την επίθεση.
«Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε» το αιματηρό περιστατικό, δήλωσε ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του GBI.
Οι αρχές έχουν πάντως αναφέρει ότι δεν εκτιμούν πως εξακολουθεί να υπάρχει ενεργή απειλή για την περιοχή.
Δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε νέους μέσα σε λίγες ημέρεςΗ Βιένα βρίσκεται περίπου 210 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία ένοπλη επίθεση στην κεντρική Τζόρτζια. Στο κοντινό Μέικον, 12 έφηβοι είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων την προηγούμενη εβδομάδα.
Το GBI καλεί οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για την επίθεση στη Βιένα να επικοινωνήσει με το περιφερειακό γραφείο του στο Πέρι ή να καταθέσει ανώνυμα στοιχεία μέσω των διαθέσιμων γραμμών και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής πληροφοριών.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, όταν ολοκληρωθεί, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Cordele Judicial Circuit για αξιολόγηση και ενδεχόμενη άσκηση διώξεων.
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