Πλακιάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού σχετικά με την πυρόσφαιρα: Μετά από 44 μήνες ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη - Η αναφορά σε «βλήματα παντός τύπου»

Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στην ζωή μας η Υδραζινη . Ναι αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το εύφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο . Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο χημείο του κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων. Α !!! Τι είναι η υδραζινη ; Είναι καύσιμο για πυραύλους και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου.