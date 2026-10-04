Πλακιάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού σχετικά με την πυρόσφαιρα: Μετά από 44 μήνες ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη - Η αναφορά σε «βλήματα παντός τύπου»
Πλακιάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού σχετικά με την πυρόσφαιρα: Μετά από 44 μήνες ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη - Η αναφορά σε «βλήματα παντός τύπου»
Αιχμηρή ανάρτηση Πλακιά για την πρόσφατη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού - Η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είχε μιλήσει εκ νέου για αρωματικούς υδρογονάνθρακες, αναφέροντας την υδραζίνη ως πιθανή ουσία για την πυρόσφαιρα
Έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης σχετικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας στα Τέμπη φαίνεται πως ανοίγει η αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού -κατά την πρόσφατη συνέντευξή της στο «Ενώπιος Ενωπίω»- στην υδραζίνη ως πιθανή ουσία που, κατά την ίδια, θα μπορούσε να σχετίζεται με όσα συνέβησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.
Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε σήμερα την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ σχολίασε αιχμηρά τη μετατόπιση της συζήτησης από το ξυλόλιο στην υδραζίνη.
«Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» έγραψε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε: «Ναι αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το εύφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο. Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο Χημείο του Κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων».
Και κατέληξε ειρωνικά, χωρίς πάντως να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο: «Α!!! Τι είναι η υδραζίνη; Είναι καύσιμο για πυραύλους και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου».
Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, ευρήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και το πείραμα Καρώνη. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τους τρεις μετασχηματιστές των συρμών, οι δύο ήταν ακέραιοι και ο τρίτος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, παρέμενε γεμάτος κατά τα δύο τρίτα.
Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ως πιθανή ουσία την υδραζίνη, λέγοντας ότι «έχει σχέση με την αεροπορία».
Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε σήμερα την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ σχολίασε αιχμηρά τη μετατόπιση της συζήτησης από το ξυλόλιο στην υδραζίνη.
«Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» έγραψε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε: «Ναι αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το εύφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο. Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο Χημείο του Κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων».
Και κατέληξε ειρωνικά, χωρίς πάντως να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο: «Α!!! Τι είναι η υδραζίνη; Είναι καύσιμο για πυραύλους και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου».
Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της πυρόσφαιρας στη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η σύγκρουση δύο ηλεκτρικών τρένων και τα έλαια σιλικόνης «δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα».
Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στην ζωή μας η Υδραζινη . Ναι αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το εύφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο . Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο χημείο του κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων. Α !!! Τι είναι η υδραζινη ; Είναι καύσιμο για πυραύλους και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου.— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 4, 2026
Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, ευρήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και το πείραμα Καρώνη. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τους τρεις μετασχηματιστές των συρμών, οι δύο ήταν ακέραιοι και ο τρίτος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, παρέμενε γεμάτος κατά τα δύο τρίτα.
Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ως πιθανή ουσία την υδραζίνη, λέγοντας ότι «έχει σχέση με την αεροπορία».
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