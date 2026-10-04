Ο Φαν Βέερτ έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα
SPORTS
Τομ Φαν Βέερτ Ατρόμητος ΑΕΚ

Ο Φαν Βέερτ έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα

Ο Τομ Φαν Βέερτ αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα

Ο Φαν Βέερτ έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Τομ Φαν Βέερτ έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Ο Ολλανδός επιθετικός σε ηλικία 36 ετών αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια με την τελευταία του ομάδα να είναι ο Ατρόμητος από τον οποίο έμεινε ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι.

«Για 18 σεζόν, είχα το προνόμιο να κάνω αυτό που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Αυτή η εμπειρία μού χάρισε περισσότερα απ' όσα θα μπορούσα ποτέ να ευχηθώ. Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τομ Φαν Βέερτ.

Στην Ελλάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο το 2023 με τη φανέλα της ΑΕΚ με την οποία έκανε 24 συμμετοχές και πέτυχε 7 γκολ. Στη χώρα μας είχε παίξει στο Βόλο με 37 συμμετοχές και 18 γκολ, ενώ στον Ατρόμητο έκανε 50 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ.

Την καριέρα του την ξεκίνησε με τη φανέλα της Ντε Μπός με την οποία έχει κάνει 118 συμμετοχές με 45 γκολ και 12 ασίστ. Έπαιξε ακόμα σε Άαλμποργκ, Εξέλσιορ και Γκρόνιγκεν.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Κάθε χτύπος μετράει: Η DIMAND κάνει την πρόληψη πράξη

Με απινιδωτές σε εμβληματικά κτήρια, όπως το ΜΙΝΙΟΝ και ο Πύργος Πειραιά, και εκπαίδευση εργαζομένων στην ΚΑΡΠΑ, η DIMAND επενδύει στην πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι σε ένα επείγον περιστατικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης