Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ο Φαν Βέερτ έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα
Ο Φαν Βέερτ έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα
Ο Τομ Φαν Βέερτ αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα
Ο Τομ Φαν Βέερτ έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Ο Ολλανδός επιθετικός σε ηλικία 36 ετών αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια με την τελευταία του ομάδα να είναι ο Ατρόμητος από τον οποίο έμεινε ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι.
«Για 18 σεζόν, είχα το προνόμιο να κάνω αυτό που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Αυτή η εμπειρία μού χάρισε περισσότερα απ' όσα θα μπορούσα ποτέ να ευχηθώ. Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τομ Φαν Βέερτ.
Στην Ελλάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο το 2023 με τη φανέλα της ΑΕΚ με την οποία έκανε 24 συμμετοχές και πέτυχε 7 γκολ. Στη χώρα μας είχε παίξει στο Βόλο με 37 συμμετοχές και 18 γκολ, ενώ στον Ατρόμητο έκανε 50 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ.
Την καριέρα του την ξεκίνησε με τη φανέλα της Ντε Μπός με την οποία έχει κάνει 118 συμμετοχές με 45 γκολ και 12 ασίστ. Έπαιξε ακόμα σε Άαλμποργκ, Εξέλσιορ και Γκρόνιγκεν.
«Για 18 σεζόν, είχα το προνόμιο να κάνω αυτό που ονειρευόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Αυτή η εμπειρία μού χάρισε περισσότερα απ' όσα θα μπορούσα ποτέ να ευχηθώ. Ευχαριστώ όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τομ Φαν Βέερτ.
Στην Ελλάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο το 2023 με τη φανέλα της ΑΕΚ με την οποία έκανε 24 συμμετοχές και πέτυχε 7 γκολ. Στη χώρα μας είχε παίξει στο Βόλο με 37 συμμετοχές και 18 γκολ, ενώ στον Ατρόμητο έκανε 50 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ.
Την καριέρα του την ξεκίνησε με τη φανέλα της Ντε Μπός με την οποία έχει κάνει 118 συμμετοχές με 45 γκολ και 12 ασίστ. Έπαιξε ακόμα σε Άαλμποργκ, Εξέλσιορ και Γκρόνιγκεν.
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