Κουλιεράκης: Αξίζουμε να βρισκόμαστε στην οχτάδα
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Κωνσταντίνος Κουλιεράκης Εθνική ομάδα

Κουλιεράκης: Αξίζουμε να βρισκόμαστε στην οχτάδα

Στις δηλώσεις του μετά το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης τόνισε πως η Εθνική αξίζει να βρίσκεται στην οχτάδα του Nations League

Κουλιεράκης: Αξίζουμε να βρισκόμαστε στην οχτάδα
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τη Γερμανία τόνισε πως η Εθνική ομάδα αξίζει να βρίσκεται στην οχτάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης:

Δείξαμε μία νέα εικόνα μέσα στο γήπεδο και είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει η μαχητικότητα. Μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Κάναμε πολύ σημαντικό βήμα. Είναι μία νίκη ακόμα για την οχτάδα. Δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στους κορυφαίους. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να δουλέψουμε με τις ομάδες και να επιστρέψουμε υγιείς.

Όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες πρέπει να υποφέρεις δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Δεν γίνεται να παίρνεις αποτελέσματα μόνο παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να υποφέρεις και να δίνεις και μάχες.

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