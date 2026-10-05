Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Κουλιεράκης: Αξίζουμε να βρισκόμαστε στην οχτάδα
Κουλιεράκης: Αξίζουμε να βρισκόμαστε στην οχτάδα
Στις δηλώσεις του μετά το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης τόνισε πως η Εθνική αξίζει να βρίσκεται στην οχτάδα του Nations League
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τη Γερμανία τόνισε πως η Εθνική ομάδα αξίζει να βρίσκεται στην οχτάδα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης:
Δείξαμε μία νέα εικόνα μέσα στο γήπεδο και είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει η μαχητικότητα. Μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Κάναμε πολύ σημαντικό βήμα. Είναι μία νίκη ακόμα για την οχτάδα. Δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στους κορυφαίους. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να δουλέψουμε με τις ομάδες και να επιστρέψουμε υγιείς.
Όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες πρέπει να υποφέρεις δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Δεν γίνεται να παίρνεις αποτελέσματα μόνο παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να υποφέρεις και να δίνεις και μάχες.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης:
Δείξαμε μία νέα εικόνα μέσα στο γήπεδο και είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει η μαχητικότητα. Μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Κάναμε πολύ σημαντικό βήμα. Είναι μία νίκη ακόμα για την οχτάδα. Δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στους κορυφαίους. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να δουλέψουμε με τις ομάδες και να επιστρέψουμε υγιείς.
Όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες πρέπει να υποφέρεις δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Δεν γίνεται να παίρνεις αποτελέσματα μόνο παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να υποφέρεις και να δίνεις και μάχες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα