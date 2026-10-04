Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Μπαρτζώκας για το βαρύ πρόγραμμα του Ολυμπιακού: Μας φαντάζει το αυριανό ρεπό και το γεγονός ότι παίζουμε την Παρασκευή σαν να είμαστε διακοπές
Μπαρτζώκας για το βαρύ πρόγραμμα του Ολυμπιακού: Μας φαντάζει το αυριανό ρεπό και το γεγονός ότι παίζουμε την Παρασκευή σαν να είμαστε διακοπές
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του τη Δευτέρα έχει ρεπό και το επόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Παρασκευή
Νικηφόρα πέρασε από το Ιβανώφειο ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 78-68 του Ηρακλή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στην κάμερα του ΣΚΑΪ μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του τη Δευτέρα έχει ρεπό και ότι το επόμενο ματς θα το παίξει την Παρασκευή.
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για τη νίκη: «Προφανώς το ζητούμενο ήταν η νίκη. Έχουμε περάσει σε ένα βαρύ πρόγραμμα. Μας φαντάζει το αυριανό ρεπό και το γεγονός ότι παίζουμε την Παρασκευή είναι σαν να είμαστε διακοπές. Έχουμε παίξει έξι παιχνίδια σε εννιά μέρες ως τώρα, όλα εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουμε σημάδια κόπωσης και πνευματικής και σωματικής. Εδώ είναι πάντα δύσκολο να παίζεις. Είναι ένα χαμηλοτάβανο γήπεδο, που έχει πάρα πολύ φανατισμό και καπνό. Δεν γίνεται να παικτεί κάτω από νορμάλ συνθήκες ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι το παιχνίδι το ελέγξαμε καλά, εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο ούτε αμυντικά και επιθετικά. Είχαμε ευκαιρία να τελειώσουμε το ματς με μεγάλη διαφορά. Στο τέλος περπατούσαμε, δώσαμε μπάλες στα χέρια τους Ο Ηρακλής πάλεψε, δεν είχε τίποτα να χάσει και μπράβο του, έχασε με μία τιμητική διαφορά».
Για την προσαρμογή των νέων παικτών: «Το να έχουμε ενισχυθεί και να έχουμε πάει προς τα πάνωπρέπει να αποδειχτεί στην πράξη, από νίκες και τίτλους. Κερδίσαμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε πάρει παίκτες ποιοτικούς παίκτες. Είναι διαφορετικό να μάθεις να παίζεις πώς παίζουμε και διαφορετικό να επιβάλεις την παρουσία σου με το ταλέντο σου. Το πιο θετικό είναι ότι γύρισε ο Μιλουτίνοβ και αγωνίστηκε για ένα μεγάλο διάστημα. Περιμένουμε και τον Μοντέρο που ήταν άρρωστος για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Παρασκευής».
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για τη νίκη: «Προφανώς το ζητούμενο ήταν η νίκη. Έχουμε περάσει σε ένα βαρύ πρόγραμμα. Μας φαντάζει το αυριανό ρεπό και το γεγονός ότι παίζουμε την Παρασκευή είναι σαν να είμαστε διακοπές. Έχουμε παίξει έξι παιχνίδια σε εννιά μέρες ως τώρα, όλα εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουμε σημάδια κόπωσης και πνευματικής και σωματικής. Εδώ είναι πάντα δύσκολο να παίζεις. Είναι ένα χαμηλοτάβανο γήπεδο, που έχει πάρα πολύ φανατισμό και καπνό. Δεν γίνεται να παικτεί κάτω από νορμάλ συνθήκες ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι το παιχνίδι το ελέγξαμε καλά, εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο ούτε αμυντικά και επιθετικά. Είχαμε ευκαιρία να τελειώσουμε το ματς με μεγάλη διαφορά. Στο τέλος περπατούσαμε, δώσαμε μπάλες στα χέρια τους Ο Ηρακλής πάλεψε, δεν είχε τίποτα να χάσει και μπράβο του, έχασε με μία τιμητική διαφορά».
Για την προσαρμογή των νέων παικτών: «Το να έχουμε ενισχυθεί και να έχουμε πάει προς τα πάνωπρέπει να αποδειχτεί στην πράξη, από νίκες και τίτλους. Κερδίσαμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε πάρει παίκτες ποιοτικούς παίκτες. Είναι διαφορετικό να μάθεις να παίζεις πώς παίζουμε και διαφορετικό να επιβάλεις την παρουσία σου με το ταλέντο σου. Το πιο θετικό είναι ότι γύρισε ο Μιλουτίνοβ και αγωνίστηκε για ένα μεγάλο διάστημα. Περιμένουμε και τον Μοντέρο που ήταν άρρωστος για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Παρασκευής».
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