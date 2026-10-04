Νέα στοιχεία για την απάτη με την 70χρονη στην Αρκαδία: Της πήραν 40.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες
Νέα στοιχεία για την απάτη με την 70χρονη στην Αρκαδία: Της πήραν 40.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες
Οι δράστες προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και την έπεισαν να μπει σε αυτοκίνητο μαζί με τα χρήματα - Την είχαν πείσει ότι συμμετείχε σε αστυνομική επιχείρηση και την εγκατέλειψαν στο Μενίδι
Νέα δεδομένα προκύπτουν για την υπόθεση της 70χρονης από το Παρθένι, η οποία μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική, μετά από τηλεφωνική απάτη.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη γυναίκα 40.000 ευρώ σε μετρητά και 100 λίρες Αγγλίας, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψαν στο Μενίδι.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν στην 70χρονη και ισχυρίστηκαν ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Η γυναίκα, ωστόσο, δεν πείστηκε από όσα της είπαν.
Οι δράστες τότε άλλαξαν τακτική. Τηλεφώνησαν ξανά, αυτή τη φορά με διαφορετική φωνή, και προσποιήθηκαν ότι καλούσαν από την Αστυνομία. Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε γίνει από απατεώνες και ότι θα της έστελναν αυτοκίνητο προκειμένου να πάνε να τους πιάσουν.
Παράλληλα, της ζήτησαν να πάρει μαζί της τα χρήματα που είχε και να επιβιβαστεί στο όχημα που θα έστελναν. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους ασκούσαν πίεση στην 70χρονη, λέγοντάς της ότι «θα μιλάμε συνέχεια για να σε προστατεύουμε».
Η γυναίκα πείστηκε και πήρε μαζί της 40.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας. Στη συνέχεια, αυτοκίνητο έφτασε για να την παραλάβει και οι δράστες τη μετέφεραν από την Αρκαδία στην Αθήνα.
Η 70χρονη οδηγήθηκε στο Μενίδι, όπου τελικά την εγκατέλειψαν, έχοντας προηγουμένως αποσπάσει τα χρήματα και τις λίρες που είχε μαζί της.
Όταν βρέθηκε στην Αθήνα, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον γιο της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα και αργότερα επέστρεψε στο χωριό της.
Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή μετά την αρχική πληροφορία ότι η γυναίκα είχε παραληφθεί από αυτοκίνητο και είχε μεταφερθεί από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική. Τα νεότερα στοιχεία αποσαφηνίζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες την έπεισαν να τους ακολουθήσει, καθώς και ότι της απέσπασαν 40.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας πριν την εγκαταλείψουν στο Μενίδι.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη γυναίκα 40.000 ευρώ σε μετρητά και 100 λίρες Αγγλίας, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψαν στο Μενίδι.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν στην 70χρονη και ισχυρίστηκαν ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Η γυναίκα, ωστόσο, δεν πείστηκε από όσα της είπαν.
Οι δράστες τότε άλλαξαν τακτική. Τηλεφώνησαν ξανά, αυτή τη φορά με διαφορετική φωνή, και προσποιήθηκαν ότι καλούσαν από την Αστυνομία. Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε γίνει από απατεώνες και ότι θα της έστελναν αυτοκίνητο προκειμένου να πάνε να τους πιάσουν.
Παράλληλα, της ζήτησαν να πάρει μαζί της τα χρήματα που είχε και να επιβιβαστεί στο όχημα που θα έστελναν. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους ασκούσαν πίεση στην 70χρονη, λέγοντάς της ότι «θα μιλάμε συνέχεια για να σε προστατεύουμε».
Η γυναίκα πείστηκε και πήρε μαζί της 40.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας. Στη συνέχεια, αυτοκίνητο έφτασε για να την παραλάβει και οι δράστες τη μετέφεραν από την Αρκαδία στην Αθήνα.
Η 70χρονη οδηγήθηκε στο Μενίδι, όπου τελικά την εγκατέλειψαν, έχοντας προηγουμένως αποσπάσει τα χρήματα και τις λίρες που είχε μαζί της.
Όταν βρέθηκε στην Αθήνα, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον γιο της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα και αργότερα επέστρεψε στο χωριό της.
Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή μετά την αρχική πληροφορία ότι η γυναίκα είχε παραληφθεί από αυτοκίνητο και είχε μεταφερθεί από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική. Τα νεότερα στοιχεία αποσαφηνίζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες την έπεισαν να τους ακολουθήσει, καθώς και ότι της απέσπασαν 40.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας πριν την εγκαταλείψουν στο Μενίδι.
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