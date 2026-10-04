UEFA Nations League: Ελλάδα και Ολλανδία μοιράζονται την πρωτιά στον όμιλο, η βαθμολογία, τα επόμενα δύο ματς και τα σενάρια
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UEFA Nations League: Ελλάδα και Ολλανδία μοιράζονται την πρωτιά στον όμιλο, η βαθμολογία, τα επόμενα δύο ματς και τα σενάρια

Η «γαλανόλευκη» έμεινε στο 0-0 με την ομάδα του Κλοπ και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή του Β' ομίλου της League A του UEFA Nations League, εκεί όπου απέκτησε συγκάτοικο

UEFA Nations League: Ελλάδα και Ολλανδία μοιράζονται την πρωτιά στον όμιλο, η βαθμολογία, τα επόμενα δύο ματς και τα σενάρια
Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική στον όμιλο της Ελλάδας στο UEFA Nations League, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κατακτά πολύτιμο βαθμό απέναντι στη Γερμανία.

Η «γαλανόλευκη» έμεινε στο 0-0 με την ομάδα του Κλοπ και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή του ομίλου, εκεί όπου απέκτησε συγκάτοικο. Συγκεκριμένα η Ολλανδία επικράτησε της Σερβίας με 2-1 και έπιασε στην Ελλάδα στους οκτώ βαθμούς.

Η Γερμανία ανέβηκε στους πέντε πόντους και την επόμενη αγωνιστική θα αναμετρηθεί με τη Σερβία, η οποία παραμένει στην τελευταία θέση με μηδέν βαθμούς. Πλέον η Εθνική Ελλάδας θα βρεθεί στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ολλανδία.

Το χαρμόσυνο νέο για τη «γαλανόλευκη» είναι πως στη χειρότερη περίπτωση θα είναι στις δύο καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων, κάτι που σημαίνει πως θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών για το Euro 2028 στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Φυσικά στόχος της Ελλάδας είναι η κατάκτηση μίας από τις δύο πρώτες θέσεις, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του UEFA Nations League που θα σημάνει αυτόματα την παραμονή της στην League A.

Υπάρχει, βέβαια και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας. Αν η Ελλάδα πάρει μία νίκη πάει στους 11. Η Ολλανδία αν νικήσει την Ελλάδα και χάσει από τη Γερμανία επίσης πάει στους 11. Κι αν η Γερμανία νικήσει Σερβία και Ολλανδία θα έχει κι αυτή 11. Σε αυτήν την περίπτωση θα παίξουν ρόλο τα γκολ.


Η βαθμολογία:
1. Ολλανδία 8 (7-5)
2. Ελλάδα 8 (5-3)
Κλείσιμο
3. Γερμανία 5 (3-2)
4. Σερβία 0 (3-8)

Οι επόμενες αγωνιστικές:

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)
Σερβία - Γερμανία (21:45)

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)
Γερμανία - Ολλανδία (21:45)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας
1. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

3. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

4. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

5. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου.

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

7. Μεγαλύτερος αριθμός νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

8. Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

9. Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικής ποινής σε όλους τους αγώνες του ομίλου (1 πόντος για κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι για κόκκινη κάρτα ως συνέπεια δύο κίτρινων καρτών, 3 πόντοι για απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι για κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη κάρτα).

10. Υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης για το UEFA Nations League 2026-27.

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