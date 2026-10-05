Σάλος στη Γαλλία από επίθεση 15χρονου με αυτοσχέδιο φλογοβόλο σε γυναίκα στη Μασσαλία, το θύμα υπέστη εγκαύματα πρώτου βαθμού, δείτε βίντεο

Η επίθεση του 15χρονου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία





Όπως φαίνεται στο βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στη







Ο 15χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής ενώ, όπως μετέδωσε η Le Parisien, η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση υπέστη







Κλείνουν 500 σχολεία σήμερα Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ,



Σύμφωνα με τον ίδιο, από την έναρξη των κινητοποιήσεων 24 σχολικές μονάδες έχουν πυρποληθεί ή υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς, ενώ 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί.



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Πάνω από 5.000 συλλήψεις μέσα σε μία εβδομάδα

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και επεκτάθηκαν γρήγορα σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους η Μασσαλία, η Ναντ και το Μονπελιέ.



Μόνο την Παρασκευή επηρεάστηκαν 735 σχολικές μονάδες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων από την αρχή της εβδομάδας ξεπέρασε τις 5.000, με περίπου το 85% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.



Στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία επιτέθηκε σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές.Όπως φαίνεται στο βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στη Μασσαλία , ο 15χρονος που φοράει κουκούλα πλησιάζει τη γυναίκα που ζητούσε να σταματήσουν οι βανδαλισμοί, και χρησιμοποιώντας ένα σπρέι αεροζόλ και έναν αναπτήρα εκτοξεύει φλόγα προς το πρόσωπο της.Λίγο νωρίτερα η γυναίκα είχε απωθηθεί από άλλους νεαρούς πάνω σε μια στάση λεωφορείου καθώς προσπαθούσε να τους σταματήσει να χρησιμοποιήσουν ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα.Ο 15χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής ενώ, όπως μετέδωσε η Le Parisien, η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση υπέστη εγκαύματα πρώτου βαθμού.Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, τα μαθήματα σήμερα Δευτέρα θα ανασταλούν πλήρως ή εν μέρει σε 400 έως 500 λύκεια , καθώς σε αυτά «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας».Σύμφωνα με τον ίδιο, από την έναρξη των κινητοποιήσεων 24 σχολικές μονάδες έχουν πυρποληθεί ή υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς, ενώ 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί.Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στην Ιλ-ντε-Φρανς, όπου περισσότερα από 160 λύκεια αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο των σχολείων της περιφέρειας, σύμφωνα με την πρόεδρό της Βαλερί Πεκρές.Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού στα μέσα Σεπτεμβρίου και επεκτάθηκαν γρήγορα σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους η Μασσαλία, η Ναντ και το Μονπελιέ.Μόνο την Παρασκευή επηρεάστηκαν 735 σχολικές μονάδες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων από την αρχή της εβδομάδας ξεπέρασε τις 5.000, με περίπου το 85% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.

Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν επεισόδια ή «αστική βία» γύρω από 158 σχολεία.



Τι ζητούν οι μαθητές

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο ελλείψεις εκπαιδευτικών και προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, αλλά σύντομα απέκτησαν μεγαλύτερη έκταση.



Οι μαθητές καταγγέλλουν υπερπλήρεις τάξεις, κενές θέσεις εκπαιδευτικών, φθαρμένα σχολικά κτίρια, εξαντλητικά ωράρια και άνισες συνθήκες εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Παράλληλα, ασκούν κριτική στο Parcoursup και ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.



Μαθητές έχουν δημοσιοποιήσει εικόνες από σχολεία με διαρροές, κατεστραμμένο εξοπλισμό, προβλήματα θέρμανσης και ψύξης και άλλες φθορές, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιοχές της χώρας.