Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ο Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός αποστολής για το Ελλάδα-Γερμανία τον Τεττέη
Ο Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός αποστολής για το Ελλάδα-Γερμανία τον Τεττέη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέκλεισε από την αποστολή του αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία τον Ανδρέα Τεττέη
Τη Γερμανία υποδέχεται η Εθνική Ελλάδας για την 4η αγωνιστική της League Α του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει συμπεριλάβει στην αποστολή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση τον Ανδρέα Τεττέη.
Από την UEFA έγινε γνωστό ότι ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν είναι στις τελικές επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή.
Ο Τεττέη δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και πρόκειται για καθαρά μία τακτική επιλογή από τον ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος δεν έχει συμπεριλάβει στα πλάνα του τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.
Εκτός αποστολής έμειναν ακόμη οι Ανδρέας Ντόη και Νεκτάριος Τριάντης.
Από την UEFA έγινε γνωστό ότι ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν είναι στις τελικές επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή.
Ο Τεττέη δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και πρόκειται για καθαρά μία τακτική επιλογή από τον ομοσπονδιακό προπονητή, ο οποίος δεν έχει συμπεριλάβει στα πλάνα του τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.
Εκτός αποστολής έμειναν ακόμη οι Ανδρέας Ντόη και Νεκτάριος Τριάντης.
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