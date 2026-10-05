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Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου στην Τουρκία από τον σύντροφο της αδελφής του επειδή δεν ενέκρινε τη σχέση τους, δείτε βίντεο
Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονου στην Τουρκία από τον σύντροφο της αδελφής του επειδή δεν ενέκρινε τη σχέση τους, δείτε βίντεο
Ο Αχμέτ Γιασίν Ε. που εργάζεται ως διανομέας δέχθηκε επίθεση από τον 26χρονο σύντροφο της αδερφής του και άλλα τρία άτομα
Άγρια επίθεση δέχθηκε σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης ο 27χρονος διανομέας Αχμέτ Γιασίν Ε. επειδή, όπως μεταφέρουν τουρκικά μέσα, δεν ενέκρινε τη σχέση της αδελφής του.
Ανάμεσα στους δράστες του ξυλοδαρμού που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ήταν ο σύντροφος της αδελφής του 27χρονου, ο 26χρονος Μουχαρέμ Γ., ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπάνε.
Σύμφωνα με το DHA, ο διανομέας, ο οποίος απειλήθηκε με όπλο, υπέστη κάταγμα στη μύτη και την πλάτη. Μετά την επίθεση που καταγράφηκε σε βίνεο, ο 27χρονος υπέβαλε μήνυση με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον Μουχαρέμ Γ. και τον 37χρονο φίλο του Φατίχ Μ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Αχμέτ Γιασίν Ε., ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα κεμπάπ, διαφωνούσε με τη σχέση της αδελφής του με τον Μουχαρέμ Γ., με τον οποίο είχε εργαστεί στο παρελθόν σε κατάστημα ντονέρ. Φέρεται, μάλιστα, να του είχε στείλει μήνυμα με τη φράση «δεν θέλω να σε βλέπω στις περιοχές Τσελικτεπέ και Σεϊραντεπέ».
Μετά το μήνυμα αυτό, ο Μουχαρέμ Γ., μαζί με τον φίλο του Φατίχ Μ. και άλλα δύο άτομα, έστησαν ενέδρα στον 27χρονο ενώ αυτός πήγαινε να παραδώσει μια παραγγελία . Οι τέσσερις άνδρες, που έφτασαν με δύο μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες, φέρεται να απείλησαν τον διανομέα με όπλο και του ζήτησαν να κατέβει από τη μηχανή του. Στη συνέχεια και αφού τον έβρισαν, του έβγαλαν το κράνος με το οποίο τον χτύπησαν ενώ παράλληλα τον κλωτσούσαν και τον γρονθοκοπούσαν.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σκόπιμη πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση.
Ανάμεσα στους δράστες του ξυλοδαρμού που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ήταν ο σύντροφος της αδελφής του 27χρονου, ο 26χρονος Μουχαρέμ Γ., ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα τον έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπάνε.
Σύμφωνα με το DHA, ο διανομέας, ο οποίος απειλήθηκε με όπλο, υπέστη κάταγμα στη μύτη και την πλάτη. Μετά την επίθεση που καταγράφηκε σε βίνεο, ο 27χρονος υπέβαλε μήνυση με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον Μουχαρέμ Γ. και τον 37χρονο φίλο του Φατίχ Μ.
İstanbul Sarıyer'de motokurye Ahmet Yasin E., iddiaya göre ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı Muharrem Y. ve yanındaki 3 kişi tarafından yolu kesilerek tekme ve yumruklarla darbedildi; başına kaskla vuruldu. Olay anı kask kamerasına yansıdı https://t.co/IWSnU0ImzW pic.twitter.com/4LAlOlw0o9— Habertürk (@Haberturk) October 4, 2026
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο Αχμέτ Γιασίν Ε., ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα κεμπάπ, διαφωνούσε με τη σχέση της αδελφής του με τον Μουχαρέμ Γ., με τον οποίο είχε εργαστεί στο παρελθόν σε κατάστημα ντονέρ. Φέρεται, μάλιστα, να του είχε στείλει μήνυμα με τη φράση «δεν θέλω να σε βλέπω στις περιοχές Τσελικτεπέ και Σεϊραντεπέ».
Μετά το μήνυμα αυτό, ο Μουχαρέμ Γ., μαζί με τον φίλο του Φατίχ Μ. και άλλα δύο άτομα, έστησαν ενέδρα στον 27χρονο ενώ αυτός πήγαινε να παραδώσει μια παραγγελία . Οι τέσσερις άνδρες, που έφτασαν με δύο μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες, φέρεται να απείλησαν τον διανομέα με όπλο και του ζήτησαν να κατέβει από τη μηχανή του. Στη συνέχεια και αφού τον έβρισαν, του έβγαλαν το κράνος με το οποίο τον χτύπησαν ενώ παράλληλα τον κλωτσούσαν και τον γρονθοκοπούσαν.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σκόπιμη πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση.
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