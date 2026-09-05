Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, αύριο μπαίνει στο χειρουργείο
Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, αύριο μπαίνει στο χειρουργείο
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι όλων καθώς ο Μαροκινός έχει υποστεί κάταγμα κνήμης και την Κυριακή (6/9) υποβάλλεται σε επέμβαση - Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον θα πάρουν τη θέση του στην Ευρωπαϊκή λίστα - Ο Ρόκα υπέστη εξάρθρωση ώμου, αλλά του έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια
Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει αντιληπτό ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε πάθει μεγάλη ζημιά στη σύγκρουση του με τον Μάριο Σιαμπάνη στο 43ο λεπτό όπου κέρδισε το πέναλτι...
Ο Μαροκινός σφάδαζε στο έδαφος, συμπαίκτες, αντίπαλοι και διαιτητές τραβούσαν τα μαλλιά τους και λίγες ώρες αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση.
Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα κνήμης, όπως ενημέρωσαν και οι ερυθρόλευκοι.
Ο Μαροκινός επιθετικός θα επιστρέψει μετά τα μεσάνυχτα με ασθενοφόρο στην Αθήνα και αμέσως θα γίνει εισαγωγή στο Ιατρικό Κέντρο καθώς το πρωί της Κυριακής θα υποβληθεί σε επέμβαση από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού Χρήστο Θέο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία έξι μηνών, αλλά πιο ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει μετά το χειρουργείο.
Αυτή η εξέιλξη θα φέρει αλλαγή και στην Ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που έχει δικαίωμα να αλλάξει τον Ελ Κααμπί με παίκτη που έχει στο δυναμικό του (όχι κάποια μεταγραφή) και αυτός θα είναι είτε ο Γιάρεμτσουκ, είτε ο Κλέιτον.
Όσον αφορά τον Ρόκα, ο Ισπανός εξτρέμ αποχώρησε στο 60' μετά από άτσαλη πτώση που είχε στο χορτάρι και όταν μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού να κάνει επί τόπου ανάταξη.
Ο Μαροκινός σφάδαζε στο έδαφος, συμπαίκτες, αντίπαλοι και διαιτητές τραβούσαν τα μαλλιά τους και λίγες ώρες αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση.
Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα κνήμης, όπως ενημέρωσαν και οι ερυθρόλευκοι.
Ο Μαροκινός επιθετικός θα επιστρέψει μετά τα μεσάνυχτα με ασθενοφόρο στην Αθήνα και αμέσως θα γίνει εισαγωγή στο Ιατρικό Κέντρο καθώς το πρωί της Κυριακής θα υποβληθεί σε επέμβαση από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού Χρήστο Θέο.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία έξι μηνών, αλλά πιο ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει μετά το χειρουργείο.
Αυτή η εξέιλξη θα φέρει αλλαγή και στην Ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που έχει δικαίωμα να αλλάξει τον Ελ Κααμπί με παίκτη που έχει στο δυναμικό του (όχι κάποια μεταγραφή) και αυτός θα είναι είτε ο Γιάρεμτσουκ, είτε ο Κλέιτον.
Όσον αφορά τον Ρόκα, ο Ισπανός εξτρέμ αποχώρησε στο 60' μετά από άτσαλη πτώση που είχε στο χορτάρι και όταν μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου με το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού να κάνει επί τόπου ανάταξη.
Και η δική του κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ αγωνία υπάρχει και για τον Πιρόλο που επίσης αποχώρησε στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων αν και δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό.
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