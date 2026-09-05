Κάταγμα κνήμης ο Ελ Κααμπί, αύριο μπαίνει στο χειρουργείο

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι όλων καθώς ο Μαροκινός έχει υποστεί κάταγμα κνήμης και την Κυριακή (6/9) υποβάλλεται σε επέμβαση - Γιάρεμτσουκ ή Κλέιτον θα πάρουν τη θέση του στην Ευρωπαϊκή λίστα - Ο Ρόκα υπέστη εξάρθρωση ώμου, αλλά του έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια