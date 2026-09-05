Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο
Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο
Ο Ελ Κααμπί ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Σιαμπάνη, με τον Μαροκινό να σφαδάζει από τον πόνο - Έφυγε με φορείο από το γήπεδο, στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να οδηγηθεί στο νοσοκομείο Βόλου ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις
Σοκ για τον Ολυμπιακό στο 43ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο, αφού ο Ελ Κααμπί ανατράπηκε από τον Σιαμπάνη.
Ο Μαροκινός έπεσε κάτω και σφάδαζε από τον πόνο, με τους συμπαίκτες του και τους αντιπάλους του να τραβάνε τα μαλλιά τους.
Στο ριπλέι φάνηκε ο Σιαμπάνης να πέφτει πάνω στο πόδι του Ελ Κααμπί και να το πλακώνει, γυρίζοντάς το.
Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές αφού συμπαίκτες, αντίπαλοι ακόμα και ο διαιτητής Τζήλος κρατούσαν το κεφάλι τους.
Ο Μαροκινός έπεσε κάτω και σφάδαζε από τον πόνο, με τους συμπαίκτες του και τους αντιπάλους του να τραβάνε τα μαλλιά τους.
Ufff, gotova sezona za El Kabija. Baš je u problemima Oli. pic.twitter.com/unYe6swH4q— Zoran El Cabezón (@FootballGeekk) September 5, 2026
Στο ριπλέι φάνηκε ο Σιαμπάνης να πέφτει πάνω στο πόδι του Ελ Κααμπί και να το πλακώνει, γυρίζοντάς το.
Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές αφού συμπαίκτες, αντίπαλοι ακόμα και ο διαιτητής Τζήλος κρατούσαν το κεφάλι τους.
Το ιατρικό τιμ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και τον μετέφερε με φορείο στα αποδυτήρια.
Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, ο Ζότα Σίλβα ευστόχησε σε πέναλτι και έδειξε αμέσως το νούμερο 9 του Μαροκινού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε ασθενοφόρο για να τον πάει στο νοσοκομείο του Βόλου, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις.
Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, ο Ζότα Σίλβα ευστόχησε σε πέναλτι και έδειξε αμέσως το νούμερο 9 του Μαροκινού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε ασθενοφόρο για να τον πάει στο νοσοκομείο του Βόλου, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις.
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