Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο

Το ιατρικό τιμ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και τον μετέφερε με φορείο στα αποδυτήρια.Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, ο Ζότα Σίλβα ευστόχησε σε πέναλτι και έδειξε αμέσως το νούμερο 9 του Μαροκινού.Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε ασθενοφόρο για να τον πάει στο νοσοκομείο του Βόλου, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις.