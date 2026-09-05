Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο
SPORTS
Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός Βόλος

Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο

Ο Ελ Κααμπί ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Σιαμπάνη, με τον Μαροκινό να σφαδάζει από τον πόνο - Έφυγε με φορείο από το γήπεδο, στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να οδηγηθεί στο νοσοκομείο Βόλου ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις

Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο
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Σοκ για τον Ολυμπιακό στο 43ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο, αφού ο Ελ Κααμπί ανατράπηκε από τον Σιαμπάνη. 

Ο Μαροκινός έπεσε κάτω και σφάδαζε από τον πόνο, με τους συμπαίκτες του και τους αντιπάλους του να τραβάνε τα μαλλιά τους. 



Στο ριπλέι φάνηκε ο Σιαμπάνης να πέφτει πάνω στο πόδι του Ελ Κααμπί και να το πλακώνει, γυρίζοντάς το.

Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο
Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο
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Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές αφού συμπαίκτες, αντίπαλοι ακόμα και ο διαιτητής Τζήλος κρατούσαν το κεφάλι τους.


Το ιατρικό τιμ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και τον μετέφερε με φορείο στα αποδυτήρια.

Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο
Σοκ με Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό: Τραυματίστηκε σοβαρά κόντρα στον Βόλο, σφάδαζε από τον πόνο, έκλαιγαν συμπαίκτες και αντίπαλοι, βίντεο


Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, ο Ζότα Σίλβα ευστόχησε σε πέναλτι και έδειξε αμέσως το νούμερο 9 του Μαροκινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε ασθενοφόρο για να τον πάει στο νοσοκομείο του Βόλου, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις.
77 ΣΧΟΛΙΑ

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