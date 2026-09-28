Τουλάχιστον 13 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πυροτεχνήματα Νεκροί Τραυματίες Εργοστάσιο Πυρκαγιά

Τουλάχιστον 13 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, δείτε βίντεο

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS

Τουλάχιστον 13 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον, δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλ Εβράγιεφ.

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.

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