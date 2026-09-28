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Τουλάχιστον 13 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 13 νεκροί έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, δείτε βίντεο
Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS
Τουλάχιστον, δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλ Εβράγιεφ.
Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.
Δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτίρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλ Εβράγιεφ.
Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.
Δείτε βίντεο
❗️ Five people killed in fire at Fireworks Factory in Yaroslavl region— Global Brief (@globalbrief_now) September 28, 2026
Five people were killed and one person was injured in a fire at a fireworks manufacturing plant in Russia’s Yaroslavl Region. pic.twitter.com/bJ9QTNnsbL
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