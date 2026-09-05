Μεντιλίμπαρ για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί: Κανένας δεν ήθελε να βγει στο δεύτερο ημίχρονο
Μεντιλίμπαρ για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί: Κανένας δεν ήθελε να βγει στο δεύτερο ημίχρονο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού περιέγραψε την κατάσταση στα αποδυτήρια μετά το σοκ με τον Μαροκινό επιθετικό
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιέγραψε μετά το τέλος του αγώνα στο Βόλο, την κατάσταση στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού του Αγιουμπ Ελ Κααμπί.
Ο τεχνικός των ερυθρόλευκων ανέφερε πως ουσιαστικά κανείς δεν ήθελε να βγει να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο μετά από αυτό που είχε συμβεί.
«Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ, όλοι είδαν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος» είπε αρχικά στην κάμερα της Cosmote TV.
Για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε: «Ναι. Φάνηκε, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησα ποιος θέλει να βγει έξω;. Κανένας δεν απάντησε πως ήθελε να βγει να παίξει. Και η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι».
Ο τεχνικός των ερυθρόλευκων ανέφερε πως ουσιαστικά κανείς δεν ήθελε να βγει να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο μετά από αυτό που είχε συμβεί.
«Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ, όλοι είδαν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος» είπε αρχικά στην κάμερα της Cosmote TV.
Για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε: «Ναι. Φάνηκε, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησα ποιος θέλει να βγει έξω;. Κανένας δεν απάντησε πως ήθελε να βγει να παίξει. Και η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα