Πιτσιρικάς με φανέλα Ελ Κααμπί περίμενε τον Καρέτσα στο αεροδρόμιο του Μονάχου, βίντεο

Η Tεχνητή Nοημοσύνη ενσωματώνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας — από τον αρχικό σχεδιασμό και την προηγμένη μηχανική έως τη λειτουργία και τη συνεχή βελτιστοποίηση