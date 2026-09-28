Πιτσιρικάς με φανέλα Ελ Κααμπί περίμενε τον Καρέτσα στο αεροδρόμιο του Μονάχου, βίντεο
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Καρέτσας

Πιτσιρικάς με φανέλα Ελ Κααμπί περίμενε τον Καρέτσα στο αεροδρόμιο του Μονάχου, βίντεο

Μικρός φίλος της Εθνικής ομάδας φορώντας φανέλα του Ελ Κααμπί φωτογραφήθηκε με τον Καρέτσα στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Πιτσιρικάς με φανέλα Ελ Κααμπί περίμενε τον Καρέτσα στο αεροδρόμιο του Μονάχου, βίντεο
Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
Η Εθνική Ελλάδας έχει κάνει τον κόσμο να παραμιλάει μετά το διπλό στη Γερμανία και τον κόσμο να περιμένει πως και πως το επόμενο παιχνίδι της το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (1/10) με αντίπαλο την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας.

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αναχώρησε από το Μόναχο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη όπου θα είναι η βάση της για τις επόμενες ημέρες. Στο αεροδρόμιο της βαυαρικής πόλης βρέθηκαν και φίλοι της Εθνικής ομάδας για να φωτογραφηθούν με τα ινδάλματα τους.



Την παράσταση έκλεψε ένας πιτσιρικάς, ο οποίος φορούσε φανέλα του Ολυμπιακού με το όνομα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πλάτη και περίμενε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο μικρός φίλος της Εθνικής ομάδας κρατούσε και ένα πλακάτ με το οποίο ζητούσε από τον άσο της Ντόρτμουντ να του δώσει μία φανέλα του.

Ο Καρέτσας με μεγάλη χαρά φωτογραφήθηκε με τον πιτσιρικά, ενώ λίγα μέτρα πιο δίπλα Μιχαηλίδης και Ζαφείρης δεν χάλασαν το χατίρι σε φίλο του ΠΑΟΚ που κρατούσε και το κασκόλ της ομάδας του.

Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας

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