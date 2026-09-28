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Δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξή της, σβήστηκε ολοσχερώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ της Γαλλίας
Δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξή της, σβήστηκε ολοσχερώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ της Γαλλίας
Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σομός, στον ορεινό όγκο της Λαντ ντε Γκασκόν και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Καπ Φερέ μέχρι και τα περίχωρα του Μπορντό
Οι αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο μήνες μετά την έναρξή της σβήστηκε η πυρκαγιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Η δασική πυρκαγιά του Σομός, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, «έχει πλέον σβήσει» ανέφερε η νομαρχία σε μια ανακοίνωσή της.
Αυτή η «πύρινη καταιγίδα» ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σομός, στον ορεινό όγκο της Λαντ ντε Γκασκόν και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Καπ Φερέ μέχρι και τα περίχωρα του Μπορντό. Περίπου 224.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σε μια τεράστια επιχείρηση που οργάνωσαν οι αρχές, μέχρι που η φωτιά σταμάτησε και κρίθηκε ότι είχε «περιοριστεί», την 1η Αυγούστου. Μικροεστίες της ωστόσο συνέχισαν να σιγοκαίνε επί πολλές εβδομάδες.
Σήμερα, έπειτα από οκτώ εβδομάδες, η πυροσβεστική και όλες οι υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση, ανακοίνωσαν ότι κατασβέστηκε πληρως, ανέφερε η νομαρχία, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.
Συνολικά 3.300 πυροσβέστες απ’ όλη τη Γαλλία ένωσαν τις δυνάμεις τους με στρατιώτες, αστυνομικούς, δασοφύλακες, αγρότες και εθελοντές, στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσβεσης της σύγχρονης ιστορίας της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκάς.
Η πυρκαγιά στο Σομός ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μετά από εκείνη του 1949, επίσης στη Λαντ ντε Γκασκόν, που έκαψε περίπου 500.000 στρέμματα.
Αυτή η «πύρινη καταιγίδα» ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σομός, στον ορεινό όγκο της Λαντ ντε Γκασκόν και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Καπ Φερέ μέχρι και τα περίχωρα του Μπορντό. Περίπου 224.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σε μια τεράστια επιχείρηση που οργάνωσαν οι αρχές, μέχρι που η φωτιά σταμάτησε και κρίθηκε ότι είχε «περιοριστεί», την 1η Αυγούστου. Μικροεστίες της ωστόσο συνέχισαν να σιγοκαίνε επί πολλές εβδομάδες.
Σήμερα, έπειτα από οκτώ εβδομάδες, η πυροσβεστική και όλες οι υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση, ανακοίνωσαν ότι κατασβέστηκε πληρως, ανέφερε η νομαρχία, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.
Συνολικά 3.300 πυροσβέστες απ’ όλη τη Γαλλία ένωσαν τις δυνάμεις τους με στρατιώτες, αστυνομικούς, δασοφύλακες, αγρότες και εθελοντές, στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσβεσης της σύγχρονης ιστορίας της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκάς.
Η πυρκαγιά στο Σομός ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μετά από εκείνη του 1949, επίσης στη Λαντ ντε Γκασκόν, που έκαψε περίπου 500.000 στρέμματα.
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