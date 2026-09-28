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Αδέρφια Εσπόζιτο: Έγραψαν ιστορία με την Ιταλία μετά από 26 χρόνια
Αδέρφια Εσπόζιτο: Έγραψαν ιστορία με την Ιταλία μετά από 26 χρόνια
Τα δύο αδέρφια βρέθηκαν στην ενδεκάδα της εθνικής Ιταλίας, ξυπνώντας μνήμες από το παρελθόν
Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της εθνικής Ιταλίας έγραψαν ο Πίο και ο Σεμπάστιαν Εσπόζιτο, καθώς βρέθηκαν ταυτόχρονα στην αρχική ενδεκάδα της «Σκουάντρα Ατζούρα» απέναντι στην Τουρκία.
Το γεγονός απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης από την προηγούμενη φορά που δύο αδέρφια είχαν ξεκινήσει μαζί σε αγώνα της Ιταλίας. Για να βρει κανείς αντίστοιχη περίπτωση, πρέπει να γυρίσει κανείς πίσω στο 2000 και στους Φιλίπο και Σιμόνε Ιντζάγκι.
Οι δύο ποδοσφαιριστές έγιναν έτσι μέρος μιας ιδιαίτερα μικρής λίστας αδερφών που έχουν αγωνιστεί ταυτόχρονα με την εθνική Ιταλίας.
Πριν από τους Εσπόζιτο και τους Ιντζάγκι, η ιστορία είχε καταγράψει ακόμη δύο ζευγάρια. Οι Τζουζέπε και Φελίτσε Μιλάνο είχαν φορέσει μαζί τη φανέλα της Ιταλίας στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους Άλντο και Λουίτζι Τσεβενίνι.
Μάλιστα, οι τελευταίοι είχαν καταφέρει κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο, καθώς αμφότεροι είχαν σκοράρει στη νίκη της Ιταλίας με 3-1 επί της Ελβετίας στις 31 Ιανουαρίου 1915.
Για να βρει κανείς την αμέσως προηγούμενη περίπτωση δύο αδερφών που αγωνίστηκαν μαζί με την Ιταλία, πρέπει να επιστρέψει στις 15 Νοεμβρίου 2000.
Τότε, στο «Ντέλε Άλπι» του Τορίνο, η Ιταλία αντιμετώπισε την Αγγλία σε φιλική αναμέτρηση. Ο Τζοβάνι Τραπατόνι έδωσε την ευκαιρία στους Σιμόνε και Φιλίπο Ιντζάγκι να συνυπάρξουν στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Σιμόνε πέρασε στο παιχνίδι στο 61ο λεπτό, ενώ έντεκα λεπτά αργότερα ο Φιλίπο αντικαταστάθηκε από τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο. Έτσι, οι δύο αδερφοί βρέθηκαν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μαζί στον αγωνιστικό χώρο, σε μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία της οικογένειάς τους.
Πλέον, οι Εσπόζιτο προσθέτουν το δικό τους κεφάλαιο σε αυτή την ιδιαίτερη παράδοση του ιταλικού ποδοσφαίρου.
Το γεγονός απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης από την προηγούμενη φορά που δύο αδέρφια είχαν ξεκινήσει μαζί σε αγώνα της Ιταλίας. Για να βρει κανείς αντίστοιχη περίπτωση, πρέπει να γυρίσει κανείς πίσω στο 2000 και στους Φιλίπο και Σιμόνε Ιντζάγκι.
🆕 Brothers Sebastiano and Pio Esposito will start for Italy against Türkiye. 🤩🔥— Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) September 28, 2026
The last brothers to play together for Italy were Filippo and Simone Inzaghi, back in 2000. 🫣
[NicoSchira] pic.twitter.com/LT8bGbWVnp
Οι δύο ποδοσφαιριστές έγιναν έτσι μέρος μιας ιδιαίτερα μικρής λίστας αδερφών που έχουν αγωνιστεί ταυτόχρονα με την εθνική Ιταλίας.
Πριν από τους Εσπόζιτο και τους Ιντζάγκι, η ιστορία είχε καταγράψει ακόμη δύο ζευγάρια. Οι Τζουζέπε και Φελίτσε Μιλάνο είχαν φορέσει μαζί τη φανέλα της Ιταλίας στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους Άλντο και Λουίτζι Τσεβενίνι.
Μάλιστα, οι τελευταίοι είχαν καταφέρει κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο, καθώς αμφότεροι είχαν σκοράρει στη νίκη της Ιταλίας με 3-1 επί της Ελβετίας στις 31 Ιανουαρίου 1915.
Για να βρει κανείς την αμέσως προηγούμενη περίπτωση δύο αδερφών που αγωνίστηκαν μαζί με την Ιταλία, πρέπει να επιστρέψει στις 15 Νοεμβρίου 2000.
Τότε, στο «Ντέλε Άλπι» του Τορίνο, η Ιταλία αντιμετώπισε την Αγγλία σε φιλική αναμέτρηση. Ο Τζοβάνι Τραπατόνι έδωσε την ευκαιρία στους Σιμόνε και Φιλίπο Ιντζάγκι να συνυπάρξουν στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Σιμόνε πέρασε στο παιχνίδι στο 61ο λεπτό, ενώ έντεκα λεπτά αργότερα ο Φιλίπο αντικαταστάθηκε από τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο. Έτσι, οι δύο αδερφοί βρέθηκαν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μαζί στον αγωνιστικό χώρο, σε μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία της οικογένειάς τους.
Πλέον, οι Εσπόζιτο προσθέτουν το δικό τους κεφάλαιο σε αυτή την ιδιαίτερη παράδοση του ιταλικού ποδοσφαίρου.
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