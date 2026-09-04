Στο CAS ο Λεβαδειακός για τον αποκλεισμό του από το Superbet Κύπελλο Ελλάδας: «Απόφαση έκτρωμα»
SPORTS
Λεβαδειακός Αστέρας Τρίπολης Κύπελλο Ελλάδας

Στο CAS ο Λεβαδειακός για τον αποκλεισμό του από το Superbet Κύπελλο Ελλάδας: «Απόφαση έκτρωμα»

Οι Βοιωτοί έκαναν γνωστό πως θα προσφύγουν στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων υπέρ του Αστέρα Τρίπολης

Στο CAS ο Λεβαδειακός για τον αποκλεισμό του από το Superbet Κύπελλο Ελλάδας: «Απόφαση έκτρωμα»
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Ο Λεβαδειακός αντέδρασε στην απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων υπέρ του Αστέρα Τρίπολης . Απόφαση που απέκλεισε τους Βοιωτούς από τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. 

Ο Λεβαδειακός είχε κερδίσει 2-0 το μεταξύ τους παιχνίδι και είχε προκριθεί αλλά οι Αρκάδες έκαναν ένσταση για αντικανονική συμμετοχή του Κομπνάν. 

Η Εφέσεων αποφάσισε υπέρ του Αστέρα Τρίπολης αλλά ο Λεβαδειακός θα συνεχίσει την υπόθεση στο CAS. Το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο με έδρα τη Λωζάνη.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Απόφαση-έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική – προσφεύγουμε στο CAS!

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός πληροφορήθηκε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία, με ψήφους 2-1, ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.

Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ.

Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας προέδρου κ.Αγγελικής Μακρυγεώργου που καθόρισε και το αποτέλεσμα, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής τα τελευταία χρόνια.

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Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο CAS».
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