Το FBI συνέλαβε γυναίκα που κατηγορείται ότι κατασκόπευε τον γιο του προέδρου της Ταϊβάν για την Κίνα

Η Γουάνγινγκ «Χέδερ» Ζανγκ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει για την Κίνα





Η Ζανγκ, κάτοικος Ίρβαϊν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη από πράκτορες του FBI στο LAX την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Σαγκάη. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ομοσπονδιακή δίωξη για δράση ως πράκτορας ξένης κυβέρνησης χωρίς την απαιτούμενη γνωστοποίηση στις αμερικανικές αρχές.















Η παρακολούθηση στο Σιάτλ Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ζανγκ ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025 μαζί με συνεργό της και φέρεται να έθεσε υπό παρακολούθηση τον Λάι Τινγκ-γιου, γιο του προέδρου της Ταϊβάν, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ.



Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ίδια και ο συνεργός της φωτογράφισαν και βιντεοσκόπησαν την κατοικία και μέλη της οικογένειας, ενώ καταγράφηκαν και αριθμοί πινακίδων οχημάτων.



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Οι επαφές με Κινέζους αξιωματούχους Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ερευνητές εντόπισαν επικοινωνίες της Ζανγκ με τουλάχιστον δύο πρόσωπα που φέρονται να εργάζονταν για την κινεζική κυβέρνηση.



Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχε λάβει οδηγίες για την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Κίνα και ότι στη συνέχεια οργάνωσε την αποστολή της στο Σιάτλ.



Το FBI εκτιμά ότι πληροφορίες για την τοποθεσία και τις κινήσεις στενών συγγενών υψηλόβαθμων Ταϊβανέζων αξιωματούχων θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερη αξία για το Πεκίνο σε περίπτωση μελλοντικής κρίσης γύρω από την Ταϊβάν.



Το FBI συνέλαβε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μία 34χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια, η οποία κατηγορείται ότι ενεργούσε ως μη δηλωμένη πράκτορας της Κίνας και ότι παρακολουθούσε τον γιο του προέδρου της Ταϊβάν , Λάι Τσινγκ-τε. Η Γουάνγινγκ «Χέδερ» Ζανγκ φέρεται να είχε ταξιδέψει στο Σιάτλ το 2025 κατόπιν οδηγιών Κινέζων αξιωματούχων και να τους είχε διαβιβάσει φωτογραφίες, βίντεο και στοιχεία πινακίδων κυκλοφορίας.Η Ζανγκ, κάτοικος Ίρβαϊν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη από πράκτορες του FBI στο LAX την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Σαγκάη. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ομοσπονδιακή δίωξη για δράση ως πράκτορας ξένης κυβέρνησης χωρίς την απαιτούμενη γνωστοποίηση στις αμερικανικές αρχές.Ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας, Μπιλ Εσάιλι, ανακοίνωσε τη σύλληψη, επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη θεωρείται αθώα μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.Η Ζανγκ αναμένεται να εμφανιστεί τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες για την πρώτη ακρόασή της.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ζανγκ ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025 μαζί με συνεργό της και φέρεται να έθεσε υπό παρακολούθηση τον Λάι Τινγκ-γιου, γιο του προέδρου της Ταϊβάν, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ.Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ίδια και ο συνεργός της φωτογράφισαν και βιντεοσκόπησαν την κατοικία και μέλη της οικογένειας, ενώ καταγράφηκαν και αριθμοί πινακίδων οχημάτων.Κατά το FBI, τα στοιχεία αυτά εστάλησαν στη συνέχεια σε Κινέζους αξιωματούχους. Η Ζανγκ φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε μεθόδους αποφυγής εντοπισμού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ερευνητές εντόπισαν επικοινωνίες της Ζανγκ με τουλάχιστον δύο πρόσωπα που φέρονται να εργάζονταν για την κινεζική κυβέρνηση.Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχε λάβει οδηγίες για την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Κίνα και ότι στη συνέχεια οργάνωσε την αποστολή της στο Σιάτλ.Το FBI εκτιμά ότι πληροφορίες για την τοποθεσία και τις κινήσεις στενών συγγενών υψηλόβαθμων Ταϊβανέζων αξιωματούχων θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερη αξία για το Πεκίνο σε περίπτωση μελλοντικής κρίσης γύρω από την Ταϊβάν.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν η Ζανγκ έχει ορίσει δικηγόρο.



Το CNN ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί στο FBI, στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και στην κινεζική πρεσβεία ζητώντας περισσότερες πληροφορίες.



Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το Πεκίνο, καθώς η Κίνα βρίσκεται σε πολυήμερη αργία για την Εθνική Ημέρα.