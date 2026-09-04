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Εκτός Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ο Λεβαδειακός, έγινε δεκτή η έφεση του Αστέρα Τρίπολης
Εκτός Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ο Λεβαδειακός, έγινε δεκτή η έφεση του Αστέρα Τρίπολης
Η ομάδα της Τρίπολης παίρνει θέση στη League Phase της διοργάνωσης, που έχει αρχίσει
Εκτός Superbet Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται πλέον ο Λεβαδειακός και τη θέση του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας παίρνει ο Αστέρας Τρίπολης.
Οι Αρκάδες είχαν κάνει ένσταση για το μεταξύ τους παιχνίδι (είχε νικήσει 2-0 ο Λεβαδειακός) και δικαιώθηκαν στην Επιτροπή Εφέσεων. Ο λόγος είχε να κάνει με αντικανονική συμμετοχή του Κομπνάν.
Αποτέλεσμα αυτών είναι να παίρνει ο Αστέρας τη θέση του Λεβαδειακού στη διοργάνωση.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων
«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:
Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».
Το πρόγραμμα του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο
Αστέρας ΑΚΤΟR – Άρης
Νίκη Βόλου – Αστέρας ΑΚΤΟR
Αστέρας ΑΚΤΟR – Κηφισιά
AEK - Αστέρας ΑΚΤΟR
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Βόλος – Καλαμάτα 2-2
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
Μαρκό – Κηφισιά 2-2
Οι Αρκάδες είχαν κάνει ένσταση για το μεταξύ τους παιχνίδι (είχε νικήσει 2-0 ο Λεβαδειακός) και δικαιώθηκαν στην Επιτροπή Εφέσεων. Ο λόγος είχε να κάνει με αντικανονική συμμετοχή του Κομπνάν.
Αποτέλεσμα αυτών είναι να παίρνει ο Αστέρας τη θέση του Λεβαδειακού στη διοργάνωση.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων
«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:
Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».
Το πρόγραμμα του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο
Αστέρας ΑΚΤΟR – Άρης
Νίκη Βόλου – Αστέρας ΑΚΤΟR
Αστέρας ΑΚΤΟR – Κηφισιά
AEK - Αστέρας ΑΚΤΟR
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Βόλος – Καλαμάτα 2-2
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
Μαρκό – Κηφισιά 2-2
ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (8-10/9)
Αστέρας Τρίπολης – Άρης
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1. Ολυμπιακός 4-0 3
2. ΑΕΚ 2-0 3
3. Ατρόμητος 1-0 3
4. Παναθηναϊκός 1-0 3
5. Καλαμάτα 2-2 1
6. Κηφισιά 2-2 1
7. Μαρκό 2-2 1
8. Βόλος 2-2 1
9. ΠΑΟΚ 0-0 1
10. ΟΦΗ 0-0 1
11. Άρης 0-0 0
12. Αστέρας Τρίπολης 0-0 0
13. Νίκη Βόλου 0-1 0
14. Πανσερραϊκός 0-1 0
15. Νέστος Χρυσούπολης 0-2 0
16. ΑΕΛ 0-4 0
* Εκτός του Αστέρα και ο Άρης ακόμα δεν έχει δώσει αγώνα στη League Phase.
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (8-10/9)
Αστέρας Τρίπολης – Άρης
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1. Ολυμπιακός 4-0 3
2. ΑΕΚ 2-0 3
3. Ατρόμητος 1-0 3
4. Παναθηναϊκός 1-0 3
5. Καλαμάτα 2-2 1
6. Κηφισιά 2-2 1
7. Μαρκό 2-2 1
8. Βόλος 2-2 1
9. ΠΑΟΚ 0-0 1
10. ΟΦΗ 0-0 1
11. Άρης 0-0 0
12. Αστέρας Τρίπολης 0-0 0
13. Νίκη Βόλου 0-1 0
14. Πανσερραϊκός 0-1 0
15. Νέστος Χρυσούπολης 0-2 0
16. ΑΕΛ 0-4 0
* Εκτός του Αστέρα και ο Άρης ακόμα δεν έχει δώσει αγώνα στη League Phase.
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