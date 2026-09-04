Εκτός Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ο Λεβαδειακός, έγινε δεκτή η έφεση του Αστέρα Τρίπολης

Η ομάδα της Τρίπολης παίρνει θέση στη League Phase της διοργάνωσης, που έχει αρχίσει