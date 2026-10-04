Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω»: Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε άλμα 6,29 μ. σε… κήπο στην Παλλήνη
«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω»: Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε άλμα 6,29 μ. σε… κήπο στην Παλλήνη
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης συμμετείχε στο ιδιαίτερο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», σε έναν αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο που στήνεται εδώ και χρόνια σε σπίτι της περιοχής
Μακριά από τα μεγάλα στάδια και τις επίσημες διοργανώσεις, ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους αγώνες στίβου, το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» που πραγματοποιείται στην Παλλήνη.
Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του βετεράνου αθλητή Γιώργου Δεμένεγα, ο οποίος εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια μετατρέπει τον κήπο του σπιτιού του, στην περιοχή Μπαλάνα, σε έναν μικρό αυτοσχέδιο χώρο αγώνων.
Ένας διάδρομος για τη φόρα, ένα σκάμμα με άμμο και καρέκλες που λειτουργούν ως εξέδρα συνθέτουν το σκηνικό μιας διοργάνωσης που έχει αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα και φέρνει κοντά ανθρώπους του κλασικού αθλητισμού σε πολύ πιο χαλαρό περιβάλλον.
Η ιδέα ξεκίνησε το 2012, όταν ο Δεμένεγας, μετά από μια περιπέτεια υγείας, αποφάσισε να οργανώσει έναν αγώνα στον κήπο του, συνδυάζοντάς τον με μια γιορτή για φίλους και αθλητές. Έκτοτε, το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» έχει εξελιχθεί σε μια μικρή παράδοση.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και φέτος ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει δώσει ξανά το «παρών» στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Ο Έλληνας πρωταθλητής, μάλιστα, δεν περιορίστηκε σε μια συμβολική συμμετοχή. Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, έφτασε στα 6,29 μέτρα στο άλμα με φόρα, σημειώνοντας νέο άτυπο «ρεκόρ κήπου».
Το ιδιαίτερο σκηνικό προκάλεσε και αρκετά χιουμοριστικά σχόλια από όσους παρακολουθούσαν την προσπάθειά του, με χαρακτηριστικές ατάκες όπως «γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω».
Η παρουσία του Τεντόγλου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προβολή σε μια διοργάνωση που παραμένει πιστή στον ανεπίσημο και παρεΐστικο χαρακτήρα της, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί στο επίκεντρο την αγάπη για τον στίβο.
Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του βετεράνου αθλητή Γιώργου Δεμένεγα, ο οποίος εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια μετατρέπει τον κήπο του σπιτιού του, στην περιοχή Μπαλάνα, σε έναν μικρό αυτοσχέδιο χώρο αγώνων.
Ένας διάδρομος για τη φόρα, ένα σκάμμα με άμμο και καρέκλες που λειτουργούν ως εξέδρα συνθέτουν το σκηνικό μιας διοργάνωσης που έχει αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα και φέρνει κοντά ανθρώπους του κλασικού αθλητισμού σε πολύ πιο χαλαρό περιβάλλον.
Η ιδέα ξεκίνησε το 2012, όταν ο Δεμένεγας, μετά από μια περιπέτεια υγείας, αποφάσισε να οργανώσει έναν αγώνα στον κήπο του, συνδυάζοντάς τον με μια γιορτή για φίλους και αθλητές. Έκτοτε, το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» έχει εξελιχθεί σε μια μικρή παράδοση.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και φέτος ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει δώσει ξανά το «παρών» στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Ο Έλληνας πρωταθλητής, μάλιστα, δεν περιορίστηκε σε μια συμβολική συμμετοχή. Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, έφτασε στα 6,29 μέτρα στο άλμα με φόρα, σημειώνοντας νέο άτυπο «ρεκόρ κήπου».
Το ιδιαίτερο σκηνικό προκάλεσε και αρκετά χιουμοριστικά σχόλια από όσους παρακολουθούσαν την προσπάθειά του, με χαρακτηριστικές ατάκες όπως «γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω».
Η παρουσία του Τεντόγλου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προβολή σε μια διοργάνωση που παραμένει πιστή στον ανεπίσημο και παρεΐστικο χαρακτήρα της, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί στο επίκεντρο την αγάπη για τον στίβο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα