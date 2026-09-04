Ουναΐ: «Αισθάνομαι ακόμα περισσότερο την αγάπη του κόσμου, να πάρουμε το 21ο πρωτάθλημα» δείτε βίντεο

Έχω πολλές αναμνήσεις από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ θυμούνται μόνο καλά πράγματα από εμένα και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τον σύλλογο. Ξέρω ότι η επιστροφή μου μπορεί να προσφέρει κάτι επιπλέον στην ομάδα. Και εγώ, από την πλευρά μου, έχω μόνο καλές αναμνήσεις. Από τη στιγμή που ήρθα την πρώτη φορά, δεν είχα κανένα πρόβλημα ούτε με τον σύλλογο ούτε με τους φιλάθλους.Πέρασα μία σεζόν εδώ κατά την οποία απόλαυσα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και την παρουσία μου στον Παναθηναϊκό. Όταν έφυγα, ήταν κάπως στενάχωρο για εμένα. Είχα μόνο όμορφες αναμνήσεις. Τώρα ξέρω ότι και οι φίλαθλοι έχουν κρατήσει μόνο τα καλά από εμένα. Ελπίζω να τους δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο.«Το ποδόσφαιρο στη La Liga είναι διαφορετικό. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο και όταν αγωνίζεσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο είναι φυσιολογικό να βελτιώνεσαι και να αποκτάς μεγαλύτερη ωριμότητα. Εξελίσσεσαι σε πολλούς τομείς. Αυτός ο χρόνος που πέρασα στη La Liga και στην Τζιρόνα με βοήθησε να γίνω καλύτερος και να βελτιωθώ σε πολλά σημεία του παιχνιδιού μου.Ήξερα ότι θα μου άρεσε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο διασκέδασα πολύ παίζοντας ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι ταιριάζει στα χαρακτηριστικά μου. Μου αρέσει όταν μία ομάδα παίζει ποδόσφαιρο, όταν επιτίθεται και όταν συμβαίνουν πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν, βέβαια, και παιχνίδια περισσότερο τακτικά, στα οποία όλοι μένουν πίσω. Εγώ είμαι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να προσφέρει θέαμα στους φιλάθλους.Όταν ο κόσμος βλέπει έναν αγώνα, θέλει να τον απολαμβάνει. Είμαι ένας παίκτης που του αρέσει να προσφέρει θέαμα και χαρά στους φιλάθλους. Νομίζω ότι αποτελεί επιπλέον κίνητρο το να γίνουμε πρωταθλητές και να το γιορτάσουμε. Γνωρίζω ότι κατασκευάζεται ένα μεγάλο νέο γήπεδο και ότι ο σύλλογος έχει επενδύσει πολλά σε αυτό. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.Πιστεύω ότι και αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για εμάς αυτή τη σεζόν, ώστε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι φίλαθλοι μπορούν να με αποκαλούν όπως θέλουν».