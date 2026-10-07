Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα-σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία

Εκδίωχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη πριν από δύο εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της - Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ σε πρόωρες εκλογές