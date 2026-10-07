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Ο Νταβίντ Σίλβα επιστρέφει στην ενεργό δράση στα 40 του χρόνια
Ο Νταβίντ Σίλβα επιστρέφει στην ενεργό δράση στα 40 του χρόνια
Ο 40χρονος Ισπανός μέσος είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στο ποδόσφαιρο πριν από τρία χρόνια, ωστόσο αποφάσισε να επιστρέψει
Ο Νταβίντ Σίλβα είχε αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο πριν από τρία χρόνια, όμως τελικά δεν άντεξε για πολύ μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Στα 40 του χρόνια, ο σπουδαίος Ισπανός μέσος αποφάσισε να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να ανοίξει ένα απρόσμενο τελευταίο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Ο νέος σταθμός του θα είναι η Supreme Sha Tin, ομάδα του Χονγκ Κονγκ που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του παγκόσμιου πρωταθλητή με τη φανέλα της Ισπανίας, σε μια μεταγραφή που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανακοινώνουμε επίσημα ότι ο θρυλικός Ισπανός μέσος Νταβίντ Σίλβα, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το Νο 21, εντάχθηκε επίσημα στη Supreme Sha Tin! Ο Νταβίντ Σίλβα θα φτάσει σύντομα στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να εγκατασταθεί, να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας και να φτάσει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον αγωνιστικό χώρο. Μείνετε συντονισμένοι».
Ο Σίλβα δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στη Supreme Sha Tin και ανυπομονώ πραγματικά να πάω στο Χονγκ Κονγκ, να γνωρίσω και να απολαύσω την κουλτούρα των ανθρώπων, αλλά φυσικά και το ποδόσφαιρο στο Χονγκ Κονγκ».
Ο Ισπανός είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2023 με τη φανέλα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί στη Βαλένθια και στην Αγγλία με τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι.
David Silva sort de sa retraite pour jouer au Supreme Sha Tin ➡️ https://t.co/wUBEeGlftb https://t.co/daO19Kkj5Y— L'Équipe (@lequipe) October 7, 2026
Ο νέος σταθμός του θα είναι η Supreme Sha Tin, ομάδα του Χονγκ Κονγκ που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του παγκόσμιου πρωταθλητή με τη φανέλα της Ισπανίας, σε μια μεταγραφή που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανακοινώνουμε επίσημα ότι ο θρυλικός Ισπανός μέσος Νταβίντ Σίλβα, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το Νο 21, εντάχθηκε επίσημα στη Supreme Sha Tin! Ο Νταβίντ Σίλβα θα φτάσει σύντομα στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να εγκατασταθεί, να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας και να φτάσει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον αγωνιστικό χώρο. Μείνετε συντονισμένοι».
Ο Σίλβα δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στη Supreme Sha Tin και ανυπομονώ πραγματικά να πάω στο Χονγκ Κονγκ, να γνωρίσω και να απολαύσω την κουλτούρα των ανθρώπων, αλλά φυσικά και το ποδόσφαιρο στο Χονγκ Κονγκ».
Ο Ισπανός είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2023 με τη φανέλα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί στη Βαλένθια και στην Αγγλία με τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι.
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