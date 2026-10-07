«Αποχωρούμε για λόγους αρχής μετά από 30 χρόνια»: Το παρασκήνιο του διαζυγίου των Ράδιο Αρβύλα με τον ΑΝΤ1

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από την πλευρά του ΑΝΤ1 ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα εκδώσει κάποια ανακοίνωση ή θα προχωρήσει προσπερνώντας το γεγονός. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που μία ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα» η οποία αφορά διακοπή συνεργασίας αφήνει αιχμές.

Το χρονικό της αποχώρησης και οι ενδιάμεσοι σταθμοί

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