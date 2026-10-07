Νίκος Ψαρράς για τον γιο του: Έρχεται ακόμα μέσα στη νύχτα και χώνεται ανάμεσά μας κάποιες φορές

ελειώνει ο κόσμος που στρέφεται γύρω σου και αρχίζει και στρέφεται γύρω από ένα πλάσμα που έχει να κάνει με εσένα, αλλά θέλει την προσοχή σου και κυρίως θέλει να του μάθεις από το μηδέν όλο τον κόσμο. Και είναι το πιο ωραίο ταξίδι απ 'ολα», είπε και όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε πότε ο γιος του σταμάτησε να κοιμάται με τους γονείς του απάντησε:

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