Νίκος Ψαρράς για τον γιο του: Έρχεται ακόμα μέσα στη νύχτα και χώνεται ανάμεσά μας κάποιες φορές
Νίκος Ψαρράς για τον γιο του: Έρχεται ακόμα μέσα στη νύχτα και χώνεται ανάμεσά μας κάποιες φορές
Ο ηθοποιός απάντησε και για την αγωγή των 700.000 ευρώ του Γιώργου Κιμούλη
Τη σχέση του με τον γιο του περιέγραψε ο Νίκος Ψαρράς και αποκάλυψε πως υπάρχουν στιγμές που μέσα στη νύχτα θα βρεθεί ανάμεσα στον ίδιο και στη σύζυγό του, γεγονός που απολαμβάνει.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και μίλησε αναλυτικά για το ταξίδι της πατρότητας και τις αλλαγές που έφερε στη σχέση του με την Έλενα Καρακούλη, ενώ απάντησε και για την αγωγή 700.000 ευρώ του Γιώργου Κιμούλη.
Ο Νίκος Ψαρράς τόνισε αρχικά πως ο ρόλος του πατέρα είναι ο καλύτερος της ζωής του: «Όλους μας αλλάζει η πατρότητα. Μας κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο το κάθε μωρό που έρχεται. Σταματάς να είσαι εγωιστής. Τελειώνει ο κόσμος που στρέφεται γύρω σου και αρχίζει και στρέφεται γύρω από ένα πλάσμα που έχει να κάνει με εσένα, αλλά θέλει την προσοχή σου και κυρίως θέλει να του μάθεις από το μηδέν όλο τον κόσμο. Και είναι το πιο ωραίο ταξίδι απ 'ολα», είπε και όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε πότε ο γιος του σταμάτησε να κοιμάται με τους γονείς του απάντησε: «Τα μωρά σήμερα, κοιμούνται μέχρι μεγάλη ηλικία με τους γονείς τους. Εγώ δεν κοιμήθηκα ποτέ ανάμεσα στους γονείς μου. Από τη μέρα την πρώτη που γεννήθηκα ήμουν στο δωμάτιό μου. Τα παιδιά τώρα όλα έρχονται. Και εμάς, ο γιος μας, κάποιες φορές έρχεται μέσα στη νύχτα και χώνεται ανάμεσά μας».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύζυγό του, σημειώνοντας πως έχει βρει στο πρόσωπό της όλα όσα ζητούσε: «Όλοι μας αυτό ψάχνουμε. Να βρεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς τη ζωή σου, τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, να κάνεις οικογένεια... Αλλά κυρίως να υπάρχει κατανόηση, σεβασμός από τον σύντροφό σου και αγάπη. Και όταν τον βρεις αυτόν τον άνθρωπο, καλά θα κάνεις να τον προσέχεις σαν τα μάτια σου, γιατί πολύ εύκολα διαλύονται οι γάμοι».
Όπως εξήγησε, οι άνθρωποι πλέον λένε πολύ εύκολα "τέλος" επειδή οι σχέσεις αλλάζουν, όμως ο ίδιος υποστηρίζει πως ο ενθουσιασμός και ο έρωτας γίνονται αγάπη: «Και όταν νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου γίνεται κομμάτι σου πια, πώς να τον αποχωριστείς;», αναρωτήθηκε.
Ο Νίκος Ψαρράς, έπειτα, μίλησε για τον τρόπο που άλλαξε η ζωή του με την Έλενα Καρακούλη όταν γεννήθηκε το παιδί τους: «Πιο πολύ δεθήκαμε. Μπορεί να μην έχεις την άνεση και την ελευθερία να ταξιδέψεις, να είσαι ανέμελος. Έχεις πολλές υποχρεώσεις, αλλά είναι ωραίες οι υποχρεώσεις που έχεις. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί. Γίνεσαι πιο ευσυγκίνητος. Εγώ το παρατήρησα σε εμένα πολύ στο θέατρο, στο πώς παίζω τους ρόλους. Συγκινούμαι αλλιώτικα από ό,τι πριν. Σε αγγίζουν τα πράγματα αλλιώς», είπε.
Όπως επισήμανε ακόμη, ο γιος του έχει βρεθεί σε πολλές από τις παραστάσεις του: «Έχει δει πολλές παραστάσεις. Την πρώτη του φορά ήμουν στους Πέρσες το 2018. Ήταν τεσσάρων χρονών και ήταν η πρώτη φορά που με είδε. Τώρα στη συγκεκριμένη παράσταση, ήρθε από ένα σημείο και μετά γιατί υπάρχει μια πολύ βίαιη σκηνή στην έναρξη, που δεν ήθελα να την δει. Τον κράταν οι υπεύθυνοι του θεάτρου έξω και μετά από αυτή τη σκηνή μπήκε κανονικά», ανέφερε.
Ο Νίκος Ψαρράς ρωτήθηκε, τέλος, για τη νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, με τον σκηνοθέτη να ζητά πάνω από 700.000 ευρώ από τον ίδιο, τη Ζέτα Δούκα και τη Δώρα Χρυσικού. Παρόλα αυτά, τόνισε πως οφείλει να μιλάει για το θέμα αυτό μόνο στο δικαστήριο: «Εκεί δεν μπορώ να πω σχεδόν τίποτα, γιατί πια τον λόγο έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη. Δεν είναι μόνο η αγωγή, η οποία θα εκδικαστεί τώρα στις 22 Οκτώβρη, αλλά υπάρχουν και πολλά ποινικά. Τα δικαστήρια είναι δύσκολα. Πρέπει πράγματα για τα οποία κατηγορείσαι ή πηγαίνεις ως μάρτυρας να μην να τα λες εκπομπές. Όταν είσαι παρών όμως κάπου, πρέπει να λες την αλήθεια σου. Το δικαστήριο είναι εκεί για να κρίνει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος συκοφαντεί. Και θα αποφανθεί», είπε.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και μίλησε αναλυτικά για το ταξίδι της πατρότητας και τις αλλαγές που έφερε στη σχέση του με την Έλενα Καρακούλη, ενώ απάντησε και για την αγωγή 700.000 ευρώ του Γιώργου Κιμούλη.
Ο Νίκος Ψαρράς τόνισε αρχικά πως ο ρόλος του πατέρα είναι ο καλύτερος της ζωής του: «Όλους μας αλλάζει η πατρότητα. Μας κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο το κάθε μωρό που έρχεται. Σταματάς να είσαι εγωιστής. Τελειώνει ο κόσμος που στρέφεται γύρω σου και αρχίζει και στρέφεται γύρω από ένα πλάσμα που έχει να κάνει με εσένα, αλλά θέλει την προσοχή σου και κυρίως θέλει να του μάθεις από το μηδέν όλο τον κόσμο. Και είναι το πιο ωραίο ταξίδι απ 'ολα», είπε και όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε πότε ο γιος του σταμάτησε να κοιμάται με τους γονείς του απάντησε: «Τα μωρά σήμερα, κοιμούνται μέχρι μεγάλη ηλικία με τους γονείς τους. Εγώ δεν κοιμήθηκα ποτέ ανάμεσα στους γονείς μου. Από τη μέρα την πρώτη που γεννήθηκα ήμουν στο δωμάτιό μου. Τα παιδιά τώρα όλα έρχονται. Και εμάς, ο γιος μας, κάποιες φορές έρχεται μέσα στη νύχτα και χώνεται ανάμεσά μας».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύζυγό του, σημειώνοντας πως έχει βρει στο πρόσωπό της όλα όσα ζητούσε: «Όλοι μας αυτό ψάχνουμε. Να βρεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς τη ζωή σου, τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, να κάνεις οικογένεια... Αλλά κυρίως να υπάρχει κατανόηση, σεβασμός από τον σύντροφό σου και αγάπη. Και όταν τον βρεις αυτόν τον άνθρωπο, καλά θα κάνεις να τον προσέχεις σαν τα μάτια σου, γιατί πολύ εύκολα διαλύονται οι γάμοι».
Όπως εξήγησε, οι άνθρωποι πλέον λένε πολύ εύκολα "τέλος" επειδή οι σχέσεις αλλάζουν, όμως ο ίδιος υποστηρίζει πως ο ενθουσιασμός και ο έρωτας γίνονται αγάπη: «Και όταν νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου γίνεται κομμάτι σου πια, πώς να τον αποχωριστείς;», αναρωτήθηκε.
Ο Νίκος Ψαρράς, έπειτα, μίλησε για τον τρόπο που άλλαξε η ζωή του με την Έλενα Καρακούλη όταν γεννήθηκε το παιδί τους: «Πιο πολύ δεθήκαμε. Μπορεί να μην έχεις την άνεση και την ελευθερία να ταξιδέψεις, να είσαι ανέμελος. Έχεις πολλές υποχρεώσεις, αλλά είναι ωραίες οι υποχρεώσεις που έχεις. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί. Γίνεσαι πιο ευσυγκίνητος. Εγώ το παρατήρησα σε εμένα πολύ στο θέατρο, στο πώς παίζω τους ρόλους. Συγκινούμαι αλλιώτικα από ό,τι πριν. Σε αγγίζουν τα πράγματα αλλιώς», είπε.
Όπως επισήμανε ακόμη, ο γιος του έχει βρεθεί σε πολλές από τις παραστάσεις του: «Έχει δει πολλές παραστάσεις. Την πρώτη του φορά ήμουν στους Πέρσες το 2018. Ήταν τεσσάρων χρονών και ήταν η πρώτη φορά που με είδε. Τώρα στη συγκεκριμένη παράσταση, ήρθε από ένα σημείο και μετά γιατί υπάρχει μια πολύ βίαιη σκηνή στην έναρξη, που δεν ήθελα να την δει. Τον κράταν οι υπεύθυνοι του θεάτρου έξω και μετά από αυτή τη σκηνή μπήκε κανονικά», ανέφερε.
Ο Νίκος Ψαρράς ρωτήθηκε, τέλος, για τη νέα εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη, με τον σκηνοθέτη να ζητά πάνω από 700.000 ευρώ από τον ίδιο, τη Ζέτα Δούκα και τη Δώρα Χρυσικού. Παρόλα αυτά, τόνισε πως οφείλει να μιλάει για το θέμα αυτό μόνο στο δικαστήριο: «Εκεί δεν μπορώ να πω σχεδόν τίποτα, γιατί πια τον λόγο έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη. Δεν είναι μόνο η αγωγή, η οποία θα εκδικαστεί τώρα στις 22 Οκτώβρη, αλλά υπάρχουν και πολλά ποινικά. Τα δικαστήρια είναι δύσκολα. Πρέπει πράγματα για τα οποία κατηγορείσαι ή πηγαίνεις ως μάρτυρας να μην να τα λες εκπομπές. Όταν είσαι παρών όμως κάπου, πρέπει να λες την αλήθεια σου. Το δικαστήριο είναι εκεί για να κρίνει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος συκοφαντεί. Και θα αποφανθεί», είπε.
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